Актриса умерла от продолжительной болезни в возрасте 74 лет.

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Скончалась актриса кино и серилов РФ / Коллаж Главред, фото стархит

В террористической России стало известно о смерти актрисы Татьяны Владимировой, на счету которой более 20 ролей в кинопроектах, в том числе в сериалах "Склифосовский", "Мосгаз".

По информации пропагандистского издания Страхит, актриса скончалась после продолжительной болезни.

"Сегодня после тяжелой болезни скончалась народная артистка России ведущая актриса театра Et Cetera Татьяна Владимирова на 74-м году жизни", — поделился источник с пропагандистами.

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Напомним, ранее благодаря украинцам, которые в этот момент страдают от нападения террористической России и гибнут на фронте, защищая свои земли, саундтрек очередного российского криминального сериала "Слово пацана" попал в топы Apple Music.

Ранее Фрэнсис Стернхаген, актриса, удостоенная премии "Тони", известная тем, что играла грозных женщин на сцене в фильмах "Шофёр мисс Дэйзи" и на экране в фильмах "Приветствие", "Мизери" и "Секс в большом городе", умерла в своем доме в Нью-Йорке. Ей было 93.

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