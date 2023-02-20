Умер звезда сериалов цикла "Закон и порядок" Ричард Белзер

Детектив Джон Манч отправился на покой на 79-ом году жизни.

Умер Ричард Белзер / imdb.com, pixabay.com

19 февраля умер американский актер, комик и писатель Ричард Белзер. Смерть наступила в Больё-сюр-Мер, Франция. Актеру было 78 лет.

Кончину Белзера подтвердил изданию The Hollywood Reporter его близкий друг, писатель Билл Шефт. Предварительной причиной смерти называют нарушения дыхания и кровообращения, однако чем именно они вызваны прессе не раскрывают.

Впрочем, Шефт утверждает, что последние годы жизни Белзер болел. Также Писатель назвал последние слова актера. "У него было много проблем со здоровьем, и его последние слова были: "Да ну его! (Fuck you, motherfucker - прим. редактора)", - рассказывает Шефт.

видео дня

За свою карьеру Ричард Белзер сыграл 79 ролей в различных фильмах и сериалах. Однако его главной ролью был полицейский детектив Джон Манч - въедливый, саркастичный, но чрезвычайно одаренный. Манч был одним из самых долгоживущих персонажей американских сериалов, Белзер играл его с 1993 по 2016 годы в минимум шести различных сериалах. Наиболее известен Джон Манч благодаря криминальному сериалу "Закон и порядок" и его ответвлениям.

Также Ричард Белзер был писателем: он являлся горячим поклонником различных теорий заговора вокруг убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, о которых написал 5 книг. Кроме того из-под пера Белзера вышел детективный роман "Я не коп", в котором главный герой, очень похож на Джона Манча и самого актера, расследует убийство.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

Другие новости: