Умер звезда легендарной рок-группы AC/DC

После того, как барабанщик был уволен, ему долго не могли найти замену.

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Он был первым барабанщиком группы / Коллаж Главред, фото Page Six

В 77 лет скончался первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс.

По информации издания Page Six, музыкант умер по неизвестным причинам.

"Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса", — объявила австралийская рок-группа через Instagram в субботу.

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"Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, покойся с миром, Колин", - написали они.

Берджесс присоединился к группе в 1973 году вместе с другими членами-основателями: певцом Дэйвом Эвансом, басистом Ларри Ван Кридтом, а также гитаристами Ангусом и Малкольмом Янгами.

Бывший участник группы Дэйв Эванс рассказал Metal Voice, что Бёрджесс был уволен в 1974 году за то, что во время игры на сцене он оказался под воздействием неизвестного наркотика.

Расставшись со своим первым барабанщиком, AC/DC в течение многих лет метались между несколькими недолговечными заменами во время своего успеха.

Тем не менее, музыкант Фил Радд в конечном итоге продержался дольше всех, присоединившись к рок-группе в 1975 году и время от времени играет с группой до сегодняшнего дня.

Напомним, ранее стало известно о том, что бразильский госпел-певец Педро Энрике умер после того, как потерял сознание на сцене во время выступления в среду.

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