УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умер звезда легендарной рок-группы AC/DC

Алена Кюпели
16 декабря 2023, 20:40
После того, как барабанщик был уволен, ему долго не могли найти замену.
Он был первым барабанщиком группы
Он был первым барабанщиком группы / Коллаж Главред, фото Page Six

В 77 лет скончался первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс.

По информации издания Page Six, музыкант умер по неизвестным причинам.

"Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса", — объявила австралийская рок-группа через Instagram в субботу.

видео дня

"Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, покойся с миром, Колин", - написали они.

Берджесс присоединился к группе в 1973 году вместе с другими членами-основателями: певцом Дэйвом Эвансом, басистом Ларри Ван Кридтом, а также гитаристами Ангусом и Малкольмом Янгами.

Бывший участник группы Дэйв Эванс рассказал Metal Voice, что Бёрджесс был уволен в 1974 году за то, что во время игры на сцене он оказался под воздействием неизвестного наркотика.

Расставшись со своим первым барабанщиком, AC/DC в течение многих лет метались между несколькими недолговечными заменами во время своего успеха.

Тем не менее, музыкант Фил Радд в конечном итоге продержался дольше всех, присоединившись к рок-группе в 1975 году и время от времени играет с группой до сегодняшнего дня.

Напомним, ранее стало известно о том, что бразильский госпел-певец Педро Энрике умер после того, как потерял сознание на сцене во время выступления в среду.

Также стало известно про трагедию в жизни Сандры Буллок - голливудская актриса потеряла любовь своей жизни. Из-за редкой неизлечимой болезни умер фотограф Брайан Рэндалл.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Угроза наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм — Bild

Угроза наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм — Bild

19:15 Украина
Западня для РФ: ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель — СМИ

Западня для РФ: ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель — СМИ

18:04 Украина
В Минобороны заявили о новом подходе к мобилизации и раскрыли главные изменения

В Минобороны заявили о новом подходе к мобилизации и раскрыли главные изменения

16:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:05

Лунный календарь 17 декабря 2023: не искушайтесь и берегитесь второй половины дня

20:40

Умер звезда легендарной рок-группы AC/DC

20:29

Военная подготовка для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации

20:14

Путин хочет войны навсегдамнение

19:52

"Это на всю нашу жизнь": военный и певец Хлывнюк спрогнозировал конец войны

Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - КоваленкоПобеды Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко
19:32

Коалиция Китая и России: эксперт рассказал, почему война в Украине выгодна Си Цзиньпину

19:15

Угроза наступления на Харьков: бронеколонны РФ пошли на штурм — BildВидео

19:09

Гороскоп на завтра 17 декабря 2023: Деве - куча романтики, Весам - неожиданный подарок

18:36

"Мне стыдно": Павел Зибров вспомнил свой первый брак и назвал причину развода

Реклама
18:25

Российского актера признали иноагентом за поддержку Украины

18:14

Британская разведка расскрыла детали масштабной атаки на "Киевстар"

18:10

Вкуснее не найдете: шикарный рецепт салата на Новый год - его стоит попробоватьВидео

18:04

Западня для РФ: ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель — СМИ

18:02

У Путина испугались эльфийского языка и объявили о серьезной угрозе

17:43

"Ресурсы, грабеж и мародерство": россияне грабят промышленные объекты на Запорожье

16:58

Дедлайн захвата Авдеевки сместился: Гетьман назвал новые сроки

16:52

"Красная линия" линия для Альянса: Жданов оценил сценарий удара НАТО по России

16:50

Придется пережить: три знака зодиака столкнутся с неприятностями в январе

16:50

В Минобороны заявили о новом подходе к мобилизации и раскрыли главные изменения

15:50

Угроза самосуда на Закарпатье: всплыли новые факты о депутате-подрывнике

Реклама
15:39

Украина готовит наступление по "плану Залужного": СМИ узнали сроки и детали

14:45

Путину "припекает": в Силах обороны раскрыли детали ситуации на Левобережье

14:04

"У нас есть 5-8 лет": Путин усиливается, угроза Европе растет – Минобороны Германии

13:43

Взрывы в сельсовете на Закарпатье: чем депутат-бомбист подорвал себя и коллег

13:39

В Донецке - мощная "бавовна": был "прилет" по военной базе оккупантовВидео

13:30

Этот рецепт - хит сезона: настолько вкусной закуски еще не пробовалиВидео

13:21

"Не хорошо": дочь Заворотнюк поделилась новостями о здоровье матери

13:03

МВА – о ситуации в Авдеевке: у РФ незначительные успехи, ситуация сложная

12:52

Гороскоп Таро 2024 для Овнов: чем удивит каждый месяц нового годаВидео

12:36

Популярного украинского исполнителя ограбили в поезде

12:31

Путин готов развязать еще одну войну: какие страны под угрозой удара РФ – прогнозВидео

11:43

"Вы все погибнете": экс-посол рассказал, как Украину предупреждали о вторжении РФ

11:42

Украина может проиграть войну: в CNN назвали причину и раскрыли худший сценарий

11:28

Россия "хочет" захватить Купянск: в ВСУ раскрыли планы Путина и назвали цель

11:14

"Берегите себя": названа важная дата в декабре и города, которые окажутся под обстрелом РФВидео

10:40

Британия может отправить войска в Украину: дипломат назвал условия

10:35

"Не отпускаем людей": Арахамия заявил, что многие депутаты хотят уйти из Рады

10:19

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 декабря: Близнецам - горевание, Скорпиону - изобилие

09:46

РФ готовит прорыв на одном из направлений: эксперт назвал цель оккупантов на зиму

09:46

В сети показали, как таможенники "мусолили" Пугачеву во время последнего визита в РФ

Реклама
09:30

Стало известно от чего умер Мэттью Перри

09:29

Прорыв к Крыму, истребители и танки Abrams: ВСУ в 2024-м будут наступать – Welt

09:15

Церковный праздник 17 декабря: что нельзя делать на Данилов день, чтобы не навлечь беду

08:54

У Путина есть план оккупации Украины до 2026 года: каковы шансы диктатора - ISW

08:41

Переговоры с Украиной и выборы президента США: назван сценарий Путина

08:35

Турецкий "Мастер Шеф" назвал борщ "русским супом"Видео

08:25

От него аж слюнки текут: невероятно быстрый салат с мандаринами на Новый год за 10 минут

08:10

ВСУ наступают в Запорожской области: в ISW раскрыли подробности

07:32

РФ вернулась к тактике мая 2023: что известно о ночной атаке дронов на Киев

06:54

Убедил ли Зеленский Байдена?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять