Умер звезда легендарной рок-группы AC/DC

В 77 лет скончался первый барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс.
По информации издания Page Six, музыкант умер по неизвестным причинам.
"Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса", — объявила австралийская рок-группа через Instagram в субботу.
"Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Счастливые воспоминания, покойся с миром, Колин", - написали они.
Берджесс присоединился к группе в 1973 году вместе с другими членами-основателями: певцом Дэйвом Эвансом, басистом Ларри Ван Кридтом, а также гитаристами Ангусом и Малкольмом Янгами.
Бывший участник группы Дэйв Эванс рассказал Metal Voice, что Бёрджесс был уволен в 1974 году за то, что во время игры на сцене он оказался под воздействием неизвестного наркотика.
Расставшись со своим первым барабанщиком, AC/DC в течение многих лет метались между несколькими недолговечными заменами во время своего успеха.
Тем не менее, музыкант Фил Радд в конечном итоге продержался дольше всех, присоединившись к рок-группе в 1975 году и время от времени играет с группой до сегодняшнего дня.
Напомним, ранее стало известно о том, что бразильский госпел-певец Педро Энрике умер после того, как потерял сознание на сцене во время выступления в среду.
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