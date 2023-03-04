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Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана"

4 марта 2023, 13:19
Семья артиста приняла непростое решение отключить его от систем жизнеобеспечения.
Том Сайзмор
Том Сайзмор / DreamWorks/courtesy Everett, Коллаж

На 61 году жизни скончался известный голливудский актер, звезда фильма "Спасти рядового Райана", Том Сайзмор.

По информации издания Page Six, накануне у актера диагностировали аневризму головного мозга и он некоторое время находился под аппаратами жизнеобеспечения.

Семья актера приняла трудное решение отключить его от системы жизнеобеспечения, сообщил его представитель Чарльз Лаго.

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Далее Лаго сказал: "С большой грустью и печалью я должен сообщить, что 61-летний актер Томас Эдвард Сайзмор ("Том Сайзмор") мирно скончался сегодня во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке".

Его брат Пол и его 17-летние сыновья-близнецы Джейден и Джаггер "были рядом с ним".

Звезда "Спасти рядового Райана" был госпитализирован в критическом состоянии после того, как был найден без сознания в своем доме в Лос-Анджелесе около 2 часов ночи 18 февраля.

Напомним, ранее украинская певица Джамала рассказала своим фоловерам в соцсетях о том, как ей стало плохо перед концертом в Польше.

Оказалось, что певице даже пришлось вызывать "Скорую", ведь она могла только лежать.

Джамала полагает, что причиной резкого ухудшения ее самочувствия стала еда в аэропорту. "За 15 минут до выхода было вот так. Думала, как собраться. Поняла, что могу только лежать. Было плохо. Съела завтрак утром в аэропорту", – рассказала Джамала.

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