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Умер звезда фильма "Лицо со шрамом" и сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис

Анна Подгорная
5 августа 2023, 13:12 обновлено 5 августа, 13:12
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Более чем 50 лет актерской карьеры внезапно оборвались в одной из нью-йоркских клиник.
Умер Марк Марголис
Умер Марк Марголис / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Американский актер и номинант на премию Эмми Марк Марголис скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке на 84-м году жизни. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. Смерть артиста подтверждает его единственный сын, также актер Морган Марголис.

Причина смерти не разглашается. Официальная версия для прессы - непродолжительная болезнь.

Марк Марголис был разноплановым актером, который плотно сотрудничал с режиссером Дарреном Аронофски - появился в шести из его 12 фильмов. Всего сыграл более 80 ролей в кино и сериалах.

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Наибольшую известность Марголису принесла эпизодическая роль боливийского преступника Альберто Тени в криминальной драме "Лицо со шрамом" режиссера Брайана Де Пальмы, и роль Гектора Саламанки, пожилого мексиканского наркоторговца, в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

Марк Марголис снимался также в таких сериалах: "Квантовый скачок", "Коломбо", "Санта-Барбара", "Закон и порядок", "Тюрьма Оз", "Секс в большом городе", "Блудливая Калифорния", "Хорошая жена", "Американская история ужасов", и пр.

Ранее стало известно, что умерла дочка Чарли Чаплина - Жозефина Чаплин, шестая из одиннадцати детей легендарного актера. Была дочерью от его четвертого брака с английской актрисой Уной О’Нил.

Также СМИ сообщили, что в США скончался популярный певец и обладатель 19 Грэмми Тони Беннет. Артисту было 96 лет. В 2016 году ему был поставлен неутешительный диагноз, который и забрал его жизнь.

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