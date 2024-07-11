Умер вместе со своим другом: в США обнаружили тело звезды сериала "Альф"

Бенджи Грегори было всего 46, и он жил свою лучшую жизнь вопреки проблемам со здоровьем.

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Умер Бенджи Грегори - мальчик-актер из сериала Альф / коллаж: Главред, фото: Скриншот, pexels.com

Американский ребенок-актер Бенджи Грегори (Бенджамин Грегори Хертцберг) умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает издание TMZ с отсылкой на слова его сестры Реббекки.

Трагедия произошла еще 13 июня, однако широкую огласку получила лишь сейчас. Тело Бенджи без признаков жизни было обнаружено в его автомобиле на паркинге одного из банков города Пеория, штат Аризона. Вместе с ним умер его пес Хэнс, который был его животным эмоциональной поддержки.

Причины смерти Бенджи Грегори еще выясняются. Близкие предполагают, что к несчастью могли привести несколько факторов: у актера было биполярное расстройство, депрессия и бессонница. В те дни в Пеори стояла сильная жара, актера в раскаленной машине мог сморить сон и его сердце просто не выдержало.

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Бенджи Грегори сыграл Брайана Таннера в популярном семейном ситкоме конца 80-ых "Альф". В 1993 году, в возрасте 15 лет, актер закончил кинокарьеру. Он изучал графическое искусство в Академии искусств в Сан-Франциско, затем поступил на службу в ВМС США в 2003 году. Два года спустя был с почестями уволен со службы по состоянию здоровья.

Как выглядел Бенджи Грегори во взрослом возрасте / instagram.com/benji_gregory

Что такое "Альф"? Альф - американский комедийный телесериал об инопланетянине Альфе, живущем в американской семье Таннеров после взырва его родной планеты Мелмак. Было снято четыре сезона (всего 102 серии) в период с 1986 по 1990 годы. Был показан в 80 странах мира.

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