Умер рок-звезда и исполнитель песен из мультфильма "Шрек"

Основатель рок-группы Smash Mouth Стивен Скотт Харвелл стал жертвой многолетней зависимости.

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Умер Стив Харвелл / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/smashmouth

4 сентября американский певец, вокалист и один из основателей группы Smash Mouth, Стив Харвелл скончался в возрасте 56 лет из-за финальной стадии цирроза печени, который возник на фоне многолетнего алкоголизма артиста, пишет Rolling Stone с отсылкой на менеджера коллектива Роберта Хейса.

Днем ранее певец попал в хоспис. Тогда представитель Харвелла сообщил изданию New York Magazine, что врачи дают неутешительные прогнозы - Стиву осталось жить неделю или меньше.

На фоне хронического алкоголизма у певца развились кардиомиопатия и энцефалопатия Вернике, которые отрицательно повлияли на его речь, двигательные функции и память. Эти диагнозы были поставлены еще в 2013 году, и со временем лишь усугублялись. В 2021 году, после скандала на концерте, когда Харвелл находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и ссорился со зрителями, певец, ссылаясь на состояние здоровья, покинул группу Smash Mouth.

Стив Харвелл и Smash Mouth стали популярными в 90-ых годах в Америке. Они играли ска-панк, который был очень модным в то время. Однако мировую известность они получили в 2001 году, после выхода на экраны мультфильма "Шрек". В нем использовалось сразу два трека коллектива - "I'm A Believer" (кавер на The Monkees) и "All Star", которые моментально стали хитами.

Смотрите клип группы Smash Mouth на песню I'm A Believer в исполнении Стива Харвелла:

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