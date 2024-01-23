Умер "отец" легендарной группы Boney M Фрэнк Фариан

Музыкальный талант Фариана подарил множество зажигательных хитов, под которые танцует весь мир последние 60 лет.

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Умер Фрэнк Фариан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/boneym.official

23 января в своем доме в Майами скончался 82-летний Фрэнк Фариан - музыкальный продюсер, певец и создатель легендарной диско-группы Boney M. Об этом сообщает ВВС с отсылкой на заявление семьи артиста.

Причины смерти Фариана пока не уточняются. Известно, что два года назад изза проблем с сердцем ему был установлен сердечный клапан. В связи с операцией Фрэнк последние два года провел в инвалидной коляске, а также время от времени прибегал к помощи дыхательного аппарата.

Фрэнк Фариан был легендой поп-музыки. Он создал коллектив Boney M, которому в этому году исполнится 50 лет. Тем не менее песни в исполнении группы имеют огромную популярность и сегодня. Кроме того Фариан написал для Бони М их большие хиты - "Rasputin", "Daddy Cool", "Ma Baker ", и пр.

Также Фариан сотрудничал с такими популярными проектами, как Meat Loaf, Milli Vanilli, La Bouche, Eruption и пр.

За 66 лет музыкальной карьеры Фрэнк Фариан продал более 850 миллионов пластинок, 800 из которых с его легкой руки получили статусы золотых и платиновых.

Смотрите клип Boney M на песню "Daddy Cool":

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