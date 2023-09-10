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Умер легендарный британский актер

Алена Кюпели
10 сентября 2023, 08:19 обновлено 10 сентября, 08:25
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Артист Майк Ярвуд скончался в возрасте 82 лет в Великобритании.
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Мака Ярвуда любили за его пародии на известных личностей/ Коллаж Главред, фото скриншот, МК.ру

В Британии умер комик и пародист Майк Ярвуд.

По информации The Daily Mail, артист умер в возрасте 82 лет.

Имя Ярвуда стало нарицательным в 1960-х и 1970-х годах благодаря его пародиями на таких политиков, как премьер-министр Гарольд Уилсон и других знаменитостей.

Последние годы жизни он провел в Бринсворт-хаусе Королевской эстрадной благотворительной организации в Твикенхеме, на юго-западе Лондона, и умер в больнице в пятницу.

Ярвуд родился 14 июня 1941 года в Бредбери, Чешир, и на протяжении всей жизни поддерживал футбольный клуб округа Стокпорт.

В Королевской благотворительной организации Variety заявили, что глубоко опечалены сообщением о его смерти, добавив: "Он оставляет после себя неизмеримую пустоту в индустрии развлечений".

Одна из пародий артиста:

Кроме множества пародий, Ярвуд снялся во многих комедийных кино и сериалах.

анее была названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро Лео, который умер в начале июля. Леандро был единственным сыном старшей дочери актера.

Также умер звезда сериала "Игра престолов" 36-летний Даррен Кент. Актер, вопреки многочисленным врожденным заболеваниям, которые в итоге и отняли у него жизнь, построил крайне успешную карьеру.

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