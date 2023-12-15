Кэмден Той боролся с тяжелым продолжительным заболеванием.

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Умер актер из сериала Баффи - истребительница вампиров / Коллаж Главред, фото buffy.fandom.com

После двухлетней борьбы с раком умер актер Кэмден Той, который прославился благодаря сериалам "Баффи – истребительница вампиров", "Залив" и "Ангел".

По информации LATimes, публицист Toy Мэтт Чассен сообщил, что актер умер в понедельник после двухлетней борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 68.

"Те, кто его знал, помнят доброту, милость, его заразительную улыбку и великолепное чувство юмора", — говорится в заявлении. "Он любил смешить людей", - добавил он.

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Актер боролся с раком / Фото facebook.com/camden.toy

За несколько дней до смерти Тоя его давняя партнерша Беа Хендерсон подробно рассказала о борьбе актера с раком на Facebook. Она написала, что диагноз ему поставили в феврале 2022 года после того, как он испытал "таинственную боль".

"Его состояние сильно ухудшилось за последние два месяца и значительно ухудшилось за последние несколько дней", — продолжила она. "По многим причинам он решил не объявлять о своей болезни публично, и поэтому, к сожалению, это может быть новой и шокирующей новостью для многих его поклонников".

Напомним, ранее стало известно о том, что итальянский певец и композитор-песенник Тото Кутуньо скончался в Милане в больнице Святого Рафаэля.

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