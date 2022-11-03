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"Украли все": Гарик Кричевский рассказал, что сделали россияне с его домом

3 ноября 2022, 13:43

Певец поделился информацией о том, как россияне разворовали его новый дом.

Гарик Кричевский стал продюсером
Гарик Кричевский остался фактически без дома/ Пресс-служба

Украинский певец, исполнитель шансона Гарик Кричесвский рассказал, как в его доме побывали российские оккупанты и что сделали с ним.

В интервью ЖВЛ на YouTube, Кричевский поделился, что как раз накануне вторжения россиян 24 февраля, певец достраивал новый дом в пригороде Киева и на днях готовился перевозить туда свою семью.

"Наш городок был под оккупацией, в наших домах жили оккупанты, а позже там были очень тяжелые бои. Пострадали наши дома. Некоторых вообще нет", – поделился певец.

Кричевский добавляет, что сейчас в доме идут ремонтные работы.

По словам артиста, россияне украли почти всю технику. "Я не смог зайти, я не был в доме. Украли почти всю технику. Единственное, что осталось – это грандпиано антикварное. Мне привозили из Америки. Они просто не поняли, что это. Украли телевизор, но не знали, что этот инструмент дороже чем телевизор", – добавил Кричевский.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, дом которой пострадал от навалы российских оккупантов на Киевщине, рассказала, что орки из России сотворили с ее домом.

По словам Билык, в ее доме просто каша. Ее помощник старается разобрать все вещи и предметы, но это сложно сделать после того, как там побывала "вторая армия мира" - российская. Она также говорит, что у нее в доме было много концертных платьев и обуви, блестящих шубок. Но оккупанты их не тронули: "Видимо, их женщины не носят такое", - говорит она.

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Гарик Кричевский
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