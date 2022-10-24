Украинский нацотбор на Евровидение-2023: организаторы объявили дату и место

По словам телевизионных чиновников, конкурс будут проводить в столице Украины, Киеве. И непременно в хорошо защищенном от атак оккупантов укрытии.
Финал национального отбора на общеевропейский песенный конкурс "Евровидение-2023" запланирован на 17 декабря нынешнего года. Об этом сообщается на официальной странице "Суспільного мовлення" в Instagram.
По словам телевизионных чиновников, конкурс будут проводить в столице Украины, Киеве. И непременно в защищенном укрытии ‒ ради безопасности участников и журналистов.
Кроме того, сообщается ‒ производством телевизионной версии Нацотбора займется победитель художественного конкурса (ООО "Старлайт Продакшн").
Украина выиграла Евровидение
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).
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