Украинская певица заболела Омикроном и рассказала о симптомах

Мила Нитич заболела Омикроном / Пресс-служба

Украинская певица Мила Нитич забелела новым штаммом коронавируса Омикрон. О своем диагнозе она узнала в четверг, 3 февраля, рассказала артистка в своих Instagram-stories.

Мила Нитич, которая недавно вернулась с отдыха в Стамбуле, подхватила новый штамм Омикрон. Она добавила, что болеет уже больше недели.

"За два года существования коронавируса я не заболела ни разу. Зато "Омикрончик" меня на раз-два. На самом деле болею уже более 1,5 недели, просто в Турции делала ПЦР-тест, который ничего не показал", – сказала знаменитость.

Исполнительница назвала свои симптомы. В частности, у Милы заложенность носа, она слабо ощущает запахи. Однако, она отметила, что вкус не исчез.

"Есть лишь единственный минус-какой-то вакуум в голове, немного болит. И еще я очень сильно кашляла, но поскольку я больше недели принимаю антибиотики, он прошел", – добавила она.

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В конце певица пожелала украинцам быть осторожными и беречь свое здоровье.

Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила о том, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными, чем нынешний Омикрон.

"Омикрон не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и очень реальной является возможность появления в будущем вариантов, которые вызывают обеспокоенность", - подчеркнула представитель ВОЗ.

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