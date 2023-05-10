Украинцы атаковали "путинистку" Бузову в Швейцарии

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Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Украинские туристы засняли российскую "звезду", то ли певицу, то ли ведущую Ольгу Бузову, которая приезжала на оккупированный Донбас поддерживать оккупантов.

Пара засняла видео, как ведущая в Цюрихе договаривалась о чем-то в отеле на ресепшн.

Украинцы, снявшие видео с Бузовой говорят, что подловили "звезду" в самом дорогом отеле Швейцарии, но поговорить с ней не удалось, ведь она "трусливо убежала в лифт".

видео дня

Видео, как Бузова убегает от украинцев:

"В Украине детей убивают, а тут россияки стоят. А ну расскажи. Пусть расскажет, как она поддерживает войну. Или тебе, Бузова, показать кадры убитых детей и разбитых городов", - спрашивают ее украинцы.

"Оля, подойди сюда. Чего ты боишься, что ты тикаешь", - пытались остановить испугавшуюся Бузову украинцы.

Напомним, ранее певицу Ольгу Бузов у подняли на смех за фото в купальнике. На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором решила похвастаться фигурой. Пользователи Сети не оценили формы Бузовой - многим они показались недостаточно внушительными.

Ранее Ольга Бузова сделала объявление о своей беременности - предметом ее обожания стал Сергей Лазарев. Подписчики в Instagram поинтересовались у Бузовой, от кого бы она хотела родить ребенка. "Вы не поверите! Вот реально родила бы от Сережи Лазарева! Он и умный, и талантливый, и отец с опытом! И очень красивый. Эх…", - написала Бузова, прикрепив совместное фото с Лазаревым.

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