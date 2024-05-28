Участники популярной российской группы сменили гражданство

Теперь группе Би-2, которая не поддерживает войну в Украине, может не опасаться депортации в Россию.

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Би-2, тюрьма / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства нескольким участникам группы "Би-2", которая выступила против нападения России на Украину и их семьям.

По данным rtvi.com, всего, согласно указу, паспорта республики получили восемь человек, до этого имевших только гражданство террористической России.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами", — написал в своем телеграм-канале глава президентской администрации Адриан Бэлуцел.

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Он добавил, что Молдова "защищает человеческое достоинство и свободу слова".

Молдавские паспорта, в частности, получили бас-гитарист Максим Андрющенко, менеджер группы Алексей Левченко, а также члены их семей. В списке нет фронтменов группы — Александра Умана ("Шуры") и Егора Бортника ("Левы"), так как у них есть паспорта Израиля.

Напомним, ранее участников российской рок-группы "Би-2" требуют признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них всё имущество в террористической России.

Напомним, ранее группа Би-2, которая осудила нападение России на Украину и убийства мирных граждан, спели свою легендарную песню "Мой рок-н-ролл", однако без сумасшедшей путинистки, российской террористки Чичериной. Вместо нее песню спела актриса Чулпан Хаматова.

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