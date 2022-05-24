Участника "Что? Где? Когда?" арестовали за "реабилитацию нацизма"

Знаток программы бежал в родной Азербайджан

Знаток российского клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. По информации российских СМИ, два месяца назад Ровшан Аскеров со скандалом покинул россию.

Как признался сам журналист, он буквально бежал из России, взяв с собой лишь самое необходимое. Все из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. Несколько недель назад против знатока возбудили уголовное дело "за реабилитацию нацизма". Как сообщают пропагандисты РФ, в своих постах он очернил память маршала Георгия Жукова.

Позже Аскерова объявили в розыск. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Сегодня журналисты сообщили, что знатока интеллектуальной игры заочно арестовали. Делом занимался Басманный суд Москвы.

Напомним, ранее к музыканту и лидеру группы ДДТ после его высказываниях на концерте в РФ, за кулисы пришли силовики.