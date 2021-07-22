Зірки Кріпосної до і після - як змінюються актори в серіалі

Кріпосна 3 сезон / СТБ

У 3 сезоні серіалу Кріпосна головну героїню зіграє російська актриса Соня Прісс. Ми вже розповідали про її досвід і біографії. Але телеканал СТБ несподівано зробив сюрприз шанувальникам серіалу і показав неймовірні карди.

Стало відомо, хто з акторів з'явиться в 3 сезоні, і як вони виглядають в житті і в серіалі.

Дивіться наш матеріал, щоб переконатися - дехто в образі дійсно виглядає, як в житті, а деякі люди в житті і в серіалі - абсолютно різні.читайте такожКріпосна 3 сезон - хто така Соня Прісс: біографія і фільмографія

Перевтілюватися в своїх персонажів з далекого минулого - не так вже й просто - творці наймали експертів, які допомагали акторам вживатися в їх ролі

Кріпосна 3 сезон - актори до і після

Тарас Цимбалюк - Крепосная / СТБ

Тарас Цимбалюк

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Соня Прісс-кріпосна / СТБ

Соня Прісс

Наталія Васько-кріпосна / СТБ

Наталія Васько

Слава Красовська-кріпосна / СТБ

Слава Красовська

Стас Боклан-кріпосна / СТБ

Стас Боклан

Максим Радугін - кріпосна / СТБ

Максим Радугін

Інна Рощина-кріпосна / СТБ

Інна Рощина

Наталка Денисенко-кріпосна / СТБ

Наталка Денисенко

Анна Сагайдачна-кріпосна / СТБ

Анна Сагайдачна

Аліна Коваленко-кріпосна / СТБ

Аліна Коваленко

Олеся Жураковська-кріпосна / СТБ

Олеся Жураковська

Поки що точна дата виходу 3 сезону кріпак тримається в секреті - відомо лише, що прем'єра буде на СТБ в осінньому серіальному сезоні, і буде виходить по буднях в прайм-тайм.