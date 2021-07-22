Зірки Кріпосної до і після - як змінюються актори в серіалі

Восени 2021 виходить 3 сезон серіалу кріпосна. Творці вирішили показати акторів і їх образи в серіалі.
У 3 сезоні серіалу Кріпосна головну героїню зіграє російська актриса Соня Прісс. Ми вже розповідали про її досвід і біографії. Але телеканал СТБ несподівано зробив сюрприз шанувальникам серіалу і показав неймовірні карди.
Стало відомо, хто з акторів з'явиться в 3 сезоні, і як вони виглядають в житті і в серіалі.
Дивіться наш матеріал, щоб переконатися - дехто в образі дійсно виглядає, як в житті, а деякі люди в житті і в серіалі - абсолютно різні.читайте такожКріпосна 3 сезон - хто така Соня Прісс: біографія і фільмографія
Перевтілюватися в своїх персонажів з далекого минулого - не так вже й просто - творці наймали експертів, які допомагали акторам вживатися в їх ролі
Кріпосна 3 сезон - актори до і після
Тарас Цимбалюк
Соня Прісс
Наталія Васько
Слава Красовська
Стас Боклан
Максим Радугін
Інна Рощина
Наталка Денисенко
Анна Сагайдачна
Аліна Коваленко
Олеся Жураковська
Поки що точна дата виходу 3 сезону кріпак тримається в секреті - відомо лише, що прем'єра буде на СТБ в осінньому серіальному сезоні, і буде виходить по буднях в прайм-тайм.