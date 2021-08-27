Знаменита радянська акторка пішла в монастир

Катерина Васильєва прийняла постриг / Telegram

Радянська і російська акторка театру і кіно Катерина Васильєва прийняла постриг. Про це у своєму Telegram-каналі написала її колега Марія Шукшина.

"Актриса Катерина Васильєва прийняла постриг, її син - священик у храмі Святого Миколая Чудотворця на Трьох Горах", - написала Шукшина і додала до тексту фото Катерини в її новому образі. 76-річна Васильєва постала в чернечому одязі зі свічкою, іконкою і букетом лілій в руках.

Катерина Васильєва - колишня артистка театру Єрмолової, сучасника, МХАТа і багатьох інших. На її рахунку кілька десятків ролей в кінострічках. Серед найпопулярніших - "Чарівники", "Рік теляти", "Візит дами", "Звичайне диво", "Графиня де Монсоро", "Солом'яний капелюшок".

Варто відзначити, що це не перший крок Васильєвої на шляху до чернечого життя. Ще в 1993 році вона залишила акторство і пішла в послушниці. Але через кілька років повернулася до творчості.

Нагадаємо, раніше на 82 році життя померла відома російська акторка Тетяна Жукова-Кіртбая, яка зіграла понад 100 ролей. Через кілька місяців їй могло б виповнитися 82 роки.

Також раніше в Києві після госпіталізації через коронавірус помер український актор кіно і театру Шептекіта Валерій.