УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Знаменита радянська акторка пішла в монастир

27 серпня 2021, 02:00

Зірка театру і кіно Катерина Васильєва стала черницею.

false
Катерина Васильєва прийняла постриг / Telegram

Радянська і російська акторка театру і кіно Катерина Васильєва прийняла постриг. Про це у своєму Telegram-каналі написала її колега Марія Шукшина.

"Актриса Катерина Васильєва прийняла постриг, її син - священик у храмі Святого Миколая Чудотворця на Трьох Горах", - написала Шукшина і додала до тексту фото Катерини в її новому образі. 76-річна Васильєва постала в чернечому одязі зі свічкою, іконкою і букетом лілій в руках.

Катерина Васильєва - колишня артистка театру Єрмолової, сучасника, МХАТа і багатьох інших. На її рахунку кілька десятків ролей в кінострічках. Серед найпопулярніших - "Чарівники", "Рік теляти", "Візит дами", "Звичайне диво", "Графиня де Монсоро", "Солом'яний капелюшок".

Варто відзначити, що це не перший крок Васильєвої на шляху до чернечого життя. Ще в 1993 році вона залишила акторство і пішла в послушниці. Але через кілька років повернулася до творчості.

Нагадаємо, раніше на 82 році життя померла відома російська акторка Тетяна Жукова-Кіртбая, яка зіграла понад 100 ролей. Через кілька місяців їй могло б виповнитися 82 роки.

Також раніше в Києві після госпіталізації через коронавірус помер український актор кіно і театру Шептекіта Валерій.

viber
монастир Російська актриса
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Парад на День Незалежності України 2021: онлайн-трансляціяПарад на День Незалежності України 2021: онлайн-трансляція Вбиває мільйони бактерій і яйця глистів: як правильно мити зелень і ягодиВбиває мільйони бактерій і яйця глистів: як правильно мити зелень і ягоди Інсульт: ваш режим сну може визначати ризик інсульту - дослідженняІнсульт: ваш режим сну може визначати ризик інсульту - дослідження Знаковий кейс: чому президент Естонії пішла в наступ на УкраїнуЗнаковий кейс: чому президент Естонії пішла в наступ на Україну Викрадення українського літака в Кабулі: з'явилися подробиці скандалуВикрадення українського літака в Кабулі: з'явилися подробиці скандалу

Останні новини

05:19

"Бідна, принижена, економічно завалена нація": Ніцой розповіла про духовність українців

05:17

Яке сьогодні свято 27 серпня 2021: День першого поцілунку - факти, як правильно цілуватися

04:48

Як врятуватися від COVID-19 і ускладнень: Комаровський назвав умову і дав важливу пораду

04:00

Чому важливо харчуватися по режиму та як це впливає на схуднення: цікаві нюанси від дієтолога

03:31

Чому в Україні з кожним роком стає все спекотніше - відповідь кліматолога

Реклама
03:10

Фінансовий гороскоп на тиждень 30 серпня - 5 вересня: обман, подарунок або матеріальні труднощі

02:51

Лариса Ніцой розповіла про "московитські замашки" Макаревича

02:24

Олена Темнікова засвітила голі стегна і звела з розуму досконалими ніжками

02:00

Знаменита радянська акторка пішла в монастир

01:23

РФ ніколи не приєднає до себе "ЛДНР": ексглава МЗС назвав причину Відео

00:54

Прикмети на 27 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

00:30

Ніцой розповіла, навіщо і для кого Путін написав статтю про Україну Відео

00:11

Гороскоп на 27 серпня для всіх знаків Зодіаку: поганий знак, підказки інтуїції і фінансові втрати

26 серпня, четвер
23:56

"Сердечко не забилося": помер хлопчик, якому стало зле в таборі

23:46

Теракти в Кабулі дадуть про себе знати як Талібану, так і Байдену Погляд

23:42

Серія терактів у Кабулі: загинуло не менш ніж 60 осіб, серед них 12 американців

23:38

Календар магнітних бур на вересень 2021: хто і коли відчує симптоми Відео

23:06

Зеленський відреагував на моторошні теракти в Афганістані

22:43

Негода в Україні: в Одесі та Києві затопила злива, в Миколаєві випав град Відео

22:31

Антитіла: що за "агенти" і як вони "відганяють" хвороби за допомогою імунітету Відео

Реклама
21:55

Захмарні тарифи на комуналку: як заощадити і менше платити Відео

21:41

У НАТО закликали Україну до здійснення внутрішніх реформ

21:18

"Стороною конфлікту з Україною є РФ": Резніков пройшовся по Росії під час засідання ТКГ Відео

21:08

"Потрібно переконати": президент Латвії зробив заяву про вступ України до ЄС Відео

20:53

Ніхто не знав про вагітність: під Рівним дівчинка народила на вулиці біля будинку Відео

20:20

В Україні можу увести локдаун у листопаді - МОЗ Відео

20:19

Союз УЗ і Deutsche Bahn: чого чекати пасажирам Погляд

19:54

Опубліковано повне відео загибелі мера Кривого Рогу Відео

19:38

Нинішнім 40-річним українцям пенсія від держави не світить - міністр Відео

19:32

У Тернополі родичі з Канади заразили коронавірусом гостей на весіллі Відео

19:16

Люди втекли від вогню: у Казахстані стався вибух на військових складах Відео

18:52

В Україні вузи зможуть анулювати дипломи бакалаврів та магістрів

18:50

Без Бандери та війни на Донбасі: чому соцмережі критикують перфоманс ДНК на Майдані

18:39

Змусила ломка: на Херсонщині пасажир так захотів покурити, що мало не підірвав автобус

18:36

Знаковий кейс: чому президент Естонії пішла в наступ на Україну Погляд

18:28

Пройшов новий концерт до Дня Незалежності Ковчег Україна

18:27

Аномальний урожай: в Україні різко зміняться ціни на яблука

18:17

Лікарі розповіли, які небезпечні хвороби може викликати вуличне взуття Відео

17:45

Що дивитися дітям: прем'єри на каналі ПЛЮСПЛЮС у вересні

17:44

Атака смертника в аеропорту: в Кабулі прогриміли два потужні вибухи, серед постраждалих американці Відео

Реклама
17:42

Наймолодша учасниця: 10-річна українка стала чемпіонкою світу з балету Відео

17:25

В Україні восени значно зміняться ціни на цукор Відео

17:20

Алкоголізм - хвороба, яку можна і потрібно лікувати! реклама

17:00

Державна зернова корпрорація повідомила, що "вийшла в плюс" за підсумками другого кварталу

16:52

Виявлена нова побочка від вакцини Pfizer - вчені Відео

16:37

В Україні обирають фільм для номінації на Оскар 2022

16:10

"Велике будівництво" Зеленського за рекордний термін відновило міст через Північно-Кримський канал

16:07

Киянам збільшили суми в платіжках за опалення: стала відома причина Відео

16:05

Потягли Мрію: українські стронгмени встановили неймовірний світовий рекорд Відео

16:05

Трудове рабство: експерт застеріг від ризиків для заробітчан з України закордоном

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти