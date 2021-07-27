Юля Зайка зізналась, чи справжній у неї шлюб з Юсипчуком, і як вони його готували

Юлія Бельченко та Богдан Юсипчук / instagram.com/julz_seven/

Ведучий шоу ЖВЛ Богдан Юсипчук зробив пропозицію фіналістці Холостяка 2021 Юлії Бельченко, і вони дуже швидко зіграли весілля на даху однієї з висоток у Києві.

Багато користувачів Мережі досі не вірять в щирість їхніх почуттів, і Юлія прийняла рішення поспілкуватися з шанувальниками в сторіз свого Instagram, де розповіла, чому нікого не попереджали, і чи насправді було весілля, або це просто проект " Одруження наосліп"

Виявляється, пости Юсипчука про весілля були не жартом - пара дійсно вирішила пов'язати себе узами шлюбу всього за три дні. При цьому Богдан дипломатично "перевів стрілки" з розпитуваннями на цю тему на Юлю.

У Юлі запитали про стосунки з Дімою Шевчуком, з яким у неї ніби як був роман - за чутками. Дівчина відповіла на нетактовне питання досить прямолінійно.читайте такожЮля "Зайка" з Холостяка вийшла заміж за ведучого 1+1

Крім того, Юлія кілька разів підтвердила, що весілля було справжнім, вони розписалися, і це не була награна постановка, або шоу. Тим більше, це не був епізод "Одруження наосліп".

Реклама

Юля Зайка уїдливо пообіцяла розлучитися до четверга - через два дні у відповідь на не менш уїдливе питання.

Крім того, вона не стала розкривати поки що подробиці того, як закрутився її роман з Богданом - ні коли вона ходила на побачення, ні як саме було прийнято рішення.

"Для мене головне в житті-сім'я, любов, друзі, самореалізація/робота здоров'я моє і моїх близьких. Решта вдруге", - заявила дівчина.

На звинувачення хейтерів Бельченко відповіла просто: "Я живу своє життя, як мені подобається. Якщо ви не задоволені чимось спостерігаючи за ним - можете відписатися".

Нагадаємо, що Богдан Юсипчук є ведучим шоу ЖВЛ, і нещодавно вони з вірою Кекелією показали початок зйомок 5 сезону ЖВЛ.

Дивитися всі сезони шоу ЖВЛ можна на каналі 1 + 1 або на сайті 1plus1 video.