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Навколо Shum: пісня Go-A вирвалася на другий рядок престижного хіт-параду

15 червня 2021, 14:36

Shum увійшов в двохсотку найбільш прослуховуваних музичних композицій в США. Великий успіх для українського колективу-ще й не працюючого в жанрі поп-музики.

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Пісня Go-A забралася на другу сходинку престижного хіт-параду / УНІАН

Група Go-A продовжує бити рекорди і займати високі рядки в музичних рейтингах по всій планеті. Цього разу український колектив, який представляв нашу країну на "Євробаченні-2021", посів другий рядок у рейтингу стрімінгу Spotify − Viral 50. Про це написали самі музиканти в Instagram.

Трек увійшов в 200 найбільш прослуховуваних композицій в Штатах.

До слова, нещодавно композиція Go_A SHUM (авторська обробка народної пісні), з якою вони представляли Україну на конкурсі Євробачення, посіла 80 місце в престижному світовому чарті Billboard Global 200 US, встановивши рекорд серед українських виконавців.

Це перший випадок в історії, коли україномовна композиція потрапляла в цей чарт, в якому беруть участь пісні з усього світу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в соцсцети Instagram українці поділилися новими досягненнями – пісня Shum б'є рекорди музичних сервісів Spotify і iTunes.

Україномовний трек увійшов до списку 10 найкращих у категорії Worldwide Songs, де тримається на восьмому місці. А в групі European Songs він піднявся на п'яте місце.

Саме з композицією Shum колектив Go-A посів престижне п'яте місце на конкурсі Євробачення-2021.

новини шоу бізнесу Spotify Go-A
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