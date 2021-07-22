Смак свободи - актори, сюжет і зйомки нового українського фільму

В Україні стартують зйомки незвичайної кінострічки, головні ролі в якій виконають знамениті актори і актриси.
Режисер серіалу серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" Олександр Березань разом з продюсером Оленою Морінцовою-Шулик знімають у Києві фільм Смак свободи - за мотивами книги Ольги Франко -"Перша українська загально-практична кухня".
Це перший український фільм, який показує реалії кухарів. Олександр Березань, повідає історію про дві жіночі долі, з різницею в 100 років і однаковими прагненнями і мріями – зробити щось нове і потрібне, створювати, а не споживати, показати різноманіття і універсальність української кухні, зробити людей щасливішими.
Смак свободи-актори
- Пекельний Шеф Алекс Якутов,
- Ірина Кудашова,
- Тетяна Малкова,
- Джамала,
- Ірма Вітовська.
читайте такожПустощі з хорошим кінцем-почалися зйомки українського фільму сусідкаНовий канал став генеральним медіапартнером фільму.
Смак свободи - сюжет
За сюжетом, молода дівчина - кухар Варя втрачає роботу, тому що її висока кухня нікому не потрібна в придорожньому кафе. Яскрава, гордовита, дотепна - вона тікає зі сходу на захід країни, щоб довести, що життя можна поміняти, якщо дуже хочеться.
Несподівана знахідка - книга забутої легенди української кухні Ольги Франко, запалює дівчину на сміливу мрію – відкриття ресторану імені пані Ольги.
Загальний бюджет - 33,9 мільйона гривень. З них фільм отримав держпідтримку - 27,1 мільйона гривень.
Імена інших акторів, трейлер і дата виходу будуть повідомлятися творцями пізніше.