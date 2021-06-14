"Вічна пам'ять вам, Маестро": як зірки і звичайні українці відреагували на смерть Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс помер увечері 13 червня 2021 року/ Фото 1+1

13 червня 2021 року помер Григорій Чапкіс - легендарний український хореограф, суддя шоу Танці з зірками. Він пішов з життя у віці 91 року.

Смерть Чапкіса стала сильним потрясінням як для звичайних українців, так і для багатьох знаменитостей. У Мережі зірки стали висловлювати співчуття близьким танцюриста. Відреагував на смерть легенди і президент України Володимир Зеленський.

"Пішов з життя Григорій Миколайович Чапкіс. Великий танцівник, людина, особистість. З незламним характером, з сильною енергетикою, з бажанням жити і неповторним "рухом на паркеті". Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю", - написав глава держави в Telegram.

"Для мене Григорій Миколайович - назавжди! Як і його слова: "Потрібно рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", - додав Зеленський.

"Завжди на висоті... Я хочу, щоби вас запам'ятали таким! Мій викладач в Академії мистецтв, мій суворий суддя, мій друг і мій партнер у школі танців! Яка ж це втрата для всіх нас. Ви були таким сильним, ясним, палаючим", - написала Наталія Могилевська в Instagram.

"Вічна пам'ять вам, Маестро! Важко без вас тепер уявити "Танці з зірками". Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя", - зазначив телеведучий Юрій Горбунов.

"Світла пам'ять... Ми будемо всі сумувати за вами. Плачу", - додала Леся Нікітюк.

"Такі як ви не вмирають, вони живуть вічно. Якби не ви, "Танці з зірками" ніколи не були б такими. І в той же час, якби не шоу, можливо не було б цих двох років. Ви часто говорили мені, що ця робота тримає вас в тонусі та мотивує жити. А жити ви вміли краще за нас 30-річних", - написав у соцмережі креативний директор шоу Танці з зірками Володимир Завадюк.

Звичайні українці також сумують за Григорієм Чапкісом. Вони пишуть в соцмережах: "Світла пам'ять", "Моє серце розбито", "Він був прикладом і натхненням для багатьох", "Для людей, здатних надихати мільйони, будь - який вік - зарано".

Як повідомляв Главред, Чапкіс тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двосторонньої пневмонією. Перед Новим роком його виписали з лікарні, але за тиждень артиста знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легенів.

Про смерть Григорія Чапкіса повідомив його син - Грег Чапкіс. Він зазначив, що його батько помер через свій вік. В останні дні поруч з Чапкісом-старшим була його молодша дочка Лілія і дружина Міла.