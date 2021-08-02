"В процесі": Mamarika в пологовому будинку - лікарі готують співачку до пологів

Mamarika / instagram.com/mamarika_official/

Українська співачка MamaRika повідомила, що ввечері 1 серпня лягла в пологовий будинок - після огляду лікар не відпустив її додому, а призначив додаткові огляди і запропонував готуватися до пологів

Mamarika написала про свої "пригоди" в сторіз в Instagram, пояснивши, що коханий відразу поїхав за речами.

"Нас залишили вдома, додому не відпустили", - сказала вона. Народжувати вона буде в Адонісі.

За словами дівчини, її в пологовому будинку забезпечили всім необхідним, можна було захопити тільки пару дитячих нарядів і собі нічну сорочку.

Останнє її сторіз - після ЕКГ. Вона вже переодягнена в халат, готова до процесу.

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"У процесі", - підписала вона сторіз.

Нагадаємо, вагітність Mamarika пара розсекретила тільки навесні, коли уде був добре помітний її живіт.

Співачка повідомила про те, що вийшла заміж 17 березня 2020 року - перед введенням карантину в Україні і в світі.

Вони одружилися з Сергієм Середою в Таїланді після років відносин.