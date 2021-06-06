Помер творець знаменитих фільмів Міміно і Кін-дза-дза!

Помер Резо Габріадзе / sputnik

Сьогодні, 6 червня, у віці 84 років помер грузинський і радянський сценарист, драматург, режисер театру і кіно, художник і скульптор Резо Габріадзе.

Він був режисером таких відомих фільмів, як Міміно і Кін-дза-дза!. Про смерть Габріадзе повідомляє Sputnik Грузія.

Біографія Резо Габріадзе

Резо Габріадзе народився 29 червня 1936 року в грузинському місті Кутаїсі. Є автором сценаріїв більш ніж 35 фільмів, серед яких Не горюй!, Диваки, Незвичайна виставка, Паспорт та інші.

У 1981 році Габріадзе заснував Тбіліський театр маріонеток. Він також писав п'єси, створював ляльок і оживляв їх на сцені свого театру. У свій час він працював Швейцарії та Франції, де поставив дві драматичні вистави: Який смуток - кінець алеї в театрі ВіДі Лозанн і Кутаїсі в Парижі.

У 2004 році Резо Габріадзе написав і зрежисував п'єсу Заборонене Різдво, або Доктор і хворий для танцювального фонду Баришнікова в Нью-Йорку. Прем'єра пройшла в Міннеаполісі, пізніше вона пройшла в Лінкольн-центрі і на фестивалі Сполето в Чарлстоні (Південна Кароліна).

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За більш ніж 30 років вистави побували в багатьох країнах світу і брали участь у найбільших міжнародних театральних фестивалях - в Авіньйоні, Единбурзі, Нью-Йорку, Торонто, Белграді, Чарльстоні, Дрездені, та інших містах.

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