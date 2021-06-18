Україна проводжає в останню путь Григорія Чапкіса: труну привезли на церемонію прощання

Григорій Чапкіс помер увечері 13 червня 2021 року / Фото 1+1

Сьогодні, 18 червня, проходить церемонія прощання з українським хореографом Григорієм Чапкісом. Тіло відомого українського артиста доставили в Національну філармонію України.

Труну привезли о 10:30 на катафалці, а через десять хвилин занесли всередину, пише Obozrevatel.

Церемонія прощання з артистом триватиме з 11:00 до 13:00. Потім Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі з 13:00 до 15:00.

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Як повідомляв Главред, Григорій Чапкіс тривалий час хворів. У грудні 2020 року артист потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією. Перед Новим роком його виписали з лікарні, але за тиждень артиста знову госпіталізували. Як виявилося, він не долікував запалення легенів.

Про смерть Григорія Чапкіса повідомив його син - Грег Чапкіс. Він зазначив, що його батько помер з вікових причин. В останні дні поруч з Чапкісом-старшим була його молодша дочка Лілія та дружина Міла.