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"Ти особлива": зірки привітали всіх з Днем Незалежності України

24 серпня 2021, 14:38

У 2021 році ми відзначаємо 30-річчя незалежності України. Українські зірки дуже красномовно привітали свою країну і жителів зі святом.

Dzidzio
Dzidzio / instagram.com/dzidzio/

У 1991 році Верховна Рада України проголосила Акт незалежності України. У 2021 році Україна відзначає 30 років незалежності - в столиці пройшов урочистий парад, а ще з 22 серпня почалися масштабні концерти, присвячені святу.

З ранку 24 серпня українські зірки почали вітати країну і українців зі святом. В Instagram вони пишуть свої привітання зі святковими ошатними фото.

"Мої любі, всіх вітаю зі святом Незалежності! Давайте спільно, разом з добрими справами, будемо примножувати авторитет і могутність нашої країни. Нехай не вичерпується джерело нашої віри і любові до рідної землі", - пише Tayanna.

Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram

"З Днем Народження, Україно! Ти особлива! Така неймовірно красива, щира, талановита, душевна, різноманітна, співоча та мелодійна. Люблю. А ми сьогодні у Могилів-Подільску! До зустрічі", - привітала Настя Каменських Україну.

читайте такожЩо для українських зірок означає День незалежності України

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Олег Винник
Олег Винник / Instagram

"Квітуча! Пахуча! Моя! Рідна! Батьківщина! Україна!!! ?? З Днем Незалежності! Люблю", - зізнався Олег Винник до Дня Незалежності.

Sonya Kay
Sonya Kay / Instagram

"З Днем Незалежності України! Пишаюся тим, що я українка!", - написала Sonya Kay.

The Hardkiss
The Hardkiss / Instagram

"З Днем Незалежності! Щасливі народитися у найкрасивішій і найкращій країні. Розвиваємося і працюємо, щоби ти, Україно, нами пишалася", - привітала Юля Саніна з усіма членами гурту The Hardkiss.

Ірина Федишин
Ірина Федишин / Instagram

"Вітаємо усіх з Днем Незалежності України. Нехай наші серця наповнюються радістю і гордістю за нашу державу! Любімо її! Бо вона у нас одна! Зі святом", - побажала Ірина Федишин.

Dzidzio
Dzidzio / Instagram

"Люблю тебе всім серцем, всією своєю душею, моя рідна Україно! З Днем Незалежності!", - написав Dzidzio, і додав до посту гімн України у його виконанні.

Тарас Тополя і Антитіла
Тарас Тополя та Антитіла / прес-служба

"Козацькому роду нема переводу! Сьогодні саме той день, щоб показати усім ваші красиві вишиванки. Слава Україні! Героям Слава!. Люба Україно! Ми, ровесники Твоєї Незалежності, вітаємо Тебе з тридцятим днем народження. Ти маєш все для того, щоб бути щасливою, вільною, незалежною. Прекрасну природу, розумний, світлий працьовитий народ! Ти – наше багатство а ми – Твоє! Ти надихаєш жити, творити і боротися за Тебе! Знай, щоб не сталося – ми поруч! Наші діти і діти наших дітей будуть виховані у дусі свободи, за яку тисячоліттями боролися наші предки і продовжують боротися наші сучасники! Любимо Тебе, віримо в Тебе і співаємо про Тебе! З Днем Незалежності жовто-блакитна мати. З Днем Незалежності, Україно!",- привітали Україну з незалежністю музиканти з гурту Антитіла, позую в горах у вишиванках

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Instagram

"Дякую мамі за те, що дала рідну мову. Дякую татові, за те, що виборов Незалежність. Дякую брату, за те, що поруч зі мною. Дякую дітям, за те, що дають віру в майбутнє. Дякую долі, за те, що в мене є Україна! З Днем Незалежності! Слава Україні!",- написав Святослав Вакарчук.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов
Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Instagram

"З Днем народження, Україно! 30 років це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато шишок вже набито, а висновки зроблено. Нехай 30річчя стане золотим віком і для нашої країни. Тільки вперед!!!!", - написала Катерина Осадча, позуючи з чоловіком Юрієм Горбуновим.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / Instagram

"Днем Незалежності, Україно! Така різна, і така кохана! Я їздила тобі майже всю, але з радістю повертаюся до улюблених місць та відкриваю нові. Многая літа! Слава Україні!",- пише Соломія Вітвіцька

Vera Kekelia
Vera Kekelia / Instagram via Marta Adamchuk

"Зі Святом Незалежності, Україно. Нехай наші діти ростуть в мирному і радісному світі;)", - привітала українців Віра Кекелія і показала зворушливе фото з сином.

Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Instagram

"Україно, З Днем Народження! З Днем твоєї незалежності! Молода, впевнена в собі і квітуча! Дай Бог, нам сил, мудрості, терпіння і вміння тобі возвеличувати! Найщириші обійми нашим янголам охоронцям, які з кожним днем ближче до перемоги! Дякую за наше мирне небо, яке ви охороняєте ціною життя! Дякую добровольцям, які перші пішли нас захищати. Дякую дівчатам, які там в АТО. Волонтерам і тим, хто вірить, що ця жива рана України загоїться. Сьогоднішній день є важливим для кожного з нас! Вітаю! Всім добра", - побажала Анастасія Приходько.

Нагадаємо, що після урочистого параду і церемонії нагородження українців чекає інтригуючий концерт на Олімпійському до Дня Незалежності, на якому буде більшість українських зірок.

viber
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