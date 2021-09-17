На концерт Океан Ельзи у Львові не пустять без тесту або щеплення від COVID-19

Виступ Океан Ельзи стане першим в Україні концертом за новими правилами "епохи коронавірусу", розповіли в групі.
На концерт музичного колективу Океан Ельзи у Львові, який відбудеться 18 вересня на площі біля Львівського національного університету імені Івана Франка на честь 360-річчя навчального закладу, пустять тільки тих осіб, які зробили щеплення від COVID-19 або пред'явили негативний тест на коронавірус. Пройти вакцинацію можна буде і до вечора суботи в мобільних пунктах на площі, де відбудеться концерт.
Як повідомляє пресслужба гурту, концерт ОЕ 18 вересня у Львові пройде в рамках карантинних заходів. Умовою потрапляння на захід є пред'явлення довідки про щеплення проти COVID-19 або негативного тесту.
За бажанням можна вакцинуватися прямо перед концертом в спеціальних мобільних пунктах. Діти до 18 років можуть потрапити на захід без тестів і вакцинації в супроводі батьків. В обов'язковому порядку потрібно взяти з собою захисну маску.
Як потрапити на концерт Океан Ельзи у Львові 18 вересня
- Пред'явити сертифікат вакцинації від коронавірусу (електронний у Дії, або ж надрукований у сімейного лікаря)
- Показати негативний тест на коронавірус, який було зроблено не більше ніж за 72 години до заходу
- Пред'явити експрес-тест на антиген коронавірусу або ПЛР-тест
- Принести довідку про отримання 1-ї дози ін'єкції від COVID-19
Вакцинуватися можна до концерту
Щеплення проти COVID-19 можна зробити на площі біля місця проведення концерту в спеціальних точках вакцинації. Головне встигнути вакцинуватися до вечора суботи, коли відбудеться захід.
Коли приходити на концерт
У групі радять прийти на захід за дві години до початку. З собою в обов'язковому порядку треба мати маску. Концерт розпочнеться о 20:00.
Що робити тим, у кого немає щеплення або тесту на COVID-19
Група Океан Ельзи радить всім тим, у кого немає документів для відвідування концерту, подивитися пряму трансляцію заходу на каналах музичного колективу в YouTube.