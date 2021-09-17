На концерт Океан Эльзы во Львове не пустят без теста или прививки от COVID-19

Концерт Океан Эльзы пройдет в честь 360-летия ЛНУ им. И. Франко/ УНИАН

На концерт музыкального коллектива Океан Эльзы во Львове, который состоится 18 сентября на площади возле Львовского национального университета имени Ивана Франко в честь 360-летия учебного заведения, пустят только тех лиц, которые сделали прививку от COVID-19 или предъявили негативный тест на коронавирус. Пройти вакцинацию можно будет и до вечера субботы в мобильных пунктах на площади, где состоится концерт.

Как сообщает пресс-служба группы, концерт ОЭ 18 сентября во Львове пройдет в рамках карантинных требования. Условием попадания на мероприятие является предъявление справки о прививке против COVID-19 или отрицательного теста.

При желании можно вакцинироваться прямо перед концертом в специальных мобильных пунктах. Дети до 18 лет могут попасть на мероприятие без тестов и вакцинации в сопровождении родителей. В обязательном порядке нужно взять с собой защитную маску.

Как попасть на концерт Океан Эльзы во Львове 18 сентября

Предъявить сертификат вакцинации от коронавируса (электронный в Дие, либо же напечатанный у семейного врача)

Показать негативный тест на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до мероприятия

Предъявить экспресс-тест на антиген коронавируса или ПЦР-тест

Принести справку о получении 1-й дозы инъекции от COVID-19

Вакцинироваться можно до концерта

Прививку против COVID-19 можно сделать на площади возле места проведения концерта в специальных точках вакцинации. Главное успеть вакцинироваться до вечера субботы, когда состоится мероприятие.

Когда приходить на концерт

В группе советуют придти на мероприятие за два часа до начала. С собой в обязательном порядке нужно иметь маску. Концерт начнется в 20:00.

Что делать тем, у кого нет прививки или теста на COVID-19

Группа Океан Эльзы советует всем тем, у кого нет документов для посещения концерта, посмотреть прямую трансляцию мероприятия на каналах музыкального коллектива в YouTube.