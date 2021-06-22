Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар показала свою красуню-доньку

Катерина Кухар з дочкою / Instagram Катерини Кухар

Відома українська балерина і суддя проекту "Танці з зірками" на 1+1 Катерина Кухар опублікувала у своєму інстаграмі фото разом з дочкою. Дівчинка сидить в красивій чорній сукні на капоті авто і тримає в руках букет квітів, а поруч з нею її знаменита мама. Катерина Кухар позує в білій лляній сукні з квітковою вишивкою на грудях.

Цей пост балерина присвятила Дню батька: "Любов батька — виняткова... вона не схожа на любов матерів, в ній мало слів. Але вона безцінна... Олександр Стоянов, ти найкращий ТАТО на світі!"- написала Катерина Кухар.

Спеціально для тата Настя і Катя зібрали букет.

"Боже, дві красуні", "яка красуня", "Мадонна з донькою", "Прекрасна донечка у вас", "донечка, найкрасивіша і улюблена квіточка у татка", "донечка дуже схожа на тата", "ця неземна Настуня, просто красуня, ой тримайтеся хлопці, відбиватися доведеться вибивалкою", "маленька принцеса", "Вау, яка красива леді", — пишуть натхнені шанувальники в коментарях.

читайте також"Не танцювала під чиюсь дудку": Катерина Кухар розкрила свою місіюКатерина Кухар - мама двох дітей, їй 39 років. Катерина Кухар одружена з прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим. Син Тимур народжений в перших стосунках, проте Олександр Стоянов виховує хлопчика як свого. Також у прими-балерини і артиста балету є спільна дочка – Настя, яка вже встигла зачарувати своєю красою шанувальників зіркових батьків.

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