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Стало відомо, який у Лесі Нікітюк заробіток у соцмережах

24 червня 2021, 14:45

Українська телеведуча зробила зізнання Каті Осадчій.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Українська телеведуча Леся Нікітюк нещодавно прикувала до себе увагу через злом її сторінки в Instagram. Її знайомий опублікував у Мережі кілька пікантних кадрів дівчини і скріншоти її листування з Холостяком 2021 і Максом Барських.

На відкритті нового Tik-Tok хауса ведуча Світського життя Катя Осадча витягнула Нікітюк на розмову про її заробіток в соцмережах. У Нікітюк майже 4 мільйони передплатників, і одна з найдорожчих реклам, які можна купити у блогерів.

У коментарі Осадчої Нікітюк зізналася, який відсоток її заробітку йде з соцмереж. За словами Лесі, весь її основний дохід йде з реклами в соцмережах.

"Весь. Тобі на телебаченні платять? Тобто, я одна така? За минулий рік у мене був один сезон Хто зверху, і ми сиділи всі без роботи. Я дуже рада, що встигла потрапити в цей "вагон" соцмереж", - пожартувала Нікітюк.

Також Нікітюк розповіла, що колись їх сім'ю пограбували, і вкрали обручки батьків. Тому нещодавно на рубінове весілля вона купила їм нові срібні каблучки.

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Також вона зізналася, що її батьки змирилися, що Нікітюк не скоро вийде заміж. Ведуча зазначила, що на Холостячці вона б не стала шукати собі кохання.

Нагадаємо, що повний випуск шок Світське життя з Катею Осадчою за 19 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.

Леся Нікітюк Катерина Осадчая Світське життя новини шоу бізнесу
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