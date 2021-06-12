Соліст СКАЙ Олег Собчук розповів, як поборов алкоголізм

Олег Собчук / instagram.com/sob4uk

Фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук нещодавно оголосив про всеукраїнський тур гурту. Незадовго до цього гург представила новий кліп на пісню, яка увійшла в альбом.

На шоу Світське життя з Катею Осадчою Олег розповів, що нещодавно у нього виявили алкогольну залежність, і що він успішно її поборов, а зараз зайнявся спортом.

Незважаючи на неприємний діагноз, музикант впорався з нездоровою залежністю.

За словами фронтмена СКАЙ, він вирішив кинути пити, коли прийшло розуміння того, що він не хоче, щоб діти бачили, як він п'є і всіх наслідків.

За словами музиканта близькі позитивно прийняли його рішення і підтримали, а зараз його дружина разом з ним займається велоспортом.

Також співак пообіцяв незабутні враження від майбутнього концерту гурту СКАЙ, який запланували через всю Україну.

Повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 12 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.