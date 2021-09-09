Помер відомий актор легендарного серіалу

Веслав Голес переніс 2 інсульти / osnmedia.ru

У Польщі помер відомий актор Веслав Голас. Він помер у віці 90 років. Про це 9 вересня виданню Gazeta Wyborcza повідомила його дочка.

Голас тривалий час хворів. У 2020 році у нього стався перший інсульт, після якого він майже не виходив з дому. Другий інсульт стався минулого тижня.

Популярність акторові принесла роль бійця Томаша Черешняка в серіалі "Чотири танкісти і собака", який вийшов на екрани в 1966 році. Фільм був знятий за мотивами однойменної повісті Януша Пшимановського.

Це був військово-пригодницький серіал, який завоював популярність не тільки в Польщі, але і в СРСР, особливо серед юної, на той момент, аудиторії.

Трохи з біографії Веслава Голаса

Актор народився в 1930 році в польському місті Кельце. Вже в 13 років він вступив до лав організації польського опору сірі шеренги, яка протистояла німецькій окупації.

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У грудні 1944 року він потрапив гестапо і піддався жахливим тортурам.

Після війни Голас закінчив театральну академію у Варшаві, а в 1954 році вперше зіграв у кіно. Це був військовий фільм Анджея Вайди "Покоління".

Також він зіграв у фільмах "Рукопис, знайдений в Сарагосі", "Потоп", "Ярославна, королева Франції" та інших.

Нагадаємо, раніше, після 39 років у комі, помер легендарний футболіст - гравець клубу " ПСЖ " Жан-П'єр Адамс. Він помер у 73 роки.

Також раніше помер культовий радянський артист Роман Громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.