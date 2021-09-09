Помер відомий актор легендарного серіалу

Веслав Голес нещодавно переніс інсульт.
У Польщі помер відомий актор Веслав Голас. Він помер у віці 90 років. Про це 9 вересня виданню Gazeta Wyborcza повідомила його дочка.
Голас тривалий час хворів. У 2020 році у нього стався перший інсульт, після якого він майже не виходив з дому. Другий інсульт стався минулого тижня.
Популярність акторові принесла роль бійця Томаша Черешняка в серіалі "Чотири танкісти і собака", який вийшов на екрани в 1966 році. Фільм був знятий за мотивами однойменної повісті Януша Пшимановського.
Це був військово-пригодницький серіал, який завоював популярність не тільки в Польщі, але і в СРСР, особливо серед юної, на той момент, аудиторії.
Трохи з біографії Веслава Голаса
Актор народився в 1930 році в польському місті Кельце. Вже в 13 років він вступив до лав організації польського опору сірі шеренги, яка протистояла німецькій окупації.
У грудні 1944 року він потрапив гестапо і піддався жахливим тортурам.
Після війни Голас закінчив театральну академію у Варшаві, а в 1954 році вперше зіграв у кіно. Це був військовий фільм Анджея Вайди "Покоління".
Також він зіграв у фільмах "Рукопис, знайдений в Сарагосі", "Потоп", "Ярославна, королева Франції" та інших.
Нагадаємо, раніше, після 39 років у комі, помер легендарний футболіст - гравець клубу " ПСЖ " Жан-П'єр Адамс. Він помер у 73 роки.
Також раніше помер культовий радянський артист Роман Громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.