З чорним і коротким волоссям: Віра Брежнєва показала ексклюзивні фото

Співачка Віра Брежнєва вирішила згадати свою молодість і показала архівні фото / instagram.com/ververa/

Співачка Віра Брежнєва поділилася в соцмережі архівними фотографіями, на яких у неї чорне та коротке волосся.

Знімок опубліковано в Instagram Брежнєвої. За словами артистки, кадри були зроблені в дитячому таборі. Скільки їй тоді було років, Віра точно не пам'ятає. За її словами, можливо 15.

"Ексклюзив. Фото поганої якості, але роздивитися можна. Фото з піонерського табору Щасливе дитинство, коли я якраз пофарбувала волосся в чорний колір. Я не пам'ятаю, скільки мені тут років (приблизно 15)", - написала співачка.

Віра Брежнєва з чорним і коротким волоссям / Фото instagram.com/ververa

Так Віра Брежнєва виглядала в 15 років / Фото instagram.com/ververa

"Яка я тут класна, спортивна і стильна. Я була активною дівчиною. Брала участь у всіх конкурсах, у всіх дитячих таборах, де я відпочивала", — згадала Брежнєва.

До слова, деякі шанувальники Брежнєвої не впізнали її на фото. Інші вважають, що в образі білявки їй набагато краще. Багатьом фанатам образ співачки дуже сподобався.

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"Круто! Але з білим волоссям набагато краще!"

"А я і не зрозуміла, де ви зображені на фотографії!"

"Не впізнав би, якби не пояснили. Ось це спогади"

Як повідомляв Главред, співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників новими фото. Цього разу артистка опублікувала знімок, на якому вона постала в елегантній червоній сукні, що вигідно підкреслює пишний бюст.