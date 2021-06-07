Різатдінова вперше розповіла правду про роман на шоу Танці з зірками

Анна Різатдінова / прес-служба

Анна Різатдінова стала фіналісткою шоу Танці з зірками 2019, поступившись першим місцем Ксенії Мішиній за глядацьким голосуванням. Також гімнастка підтримала Сергія Мельника наступного сезону, і вони спровоккували Мережу чутками про бурхливий роман. Однак, після шоу вони не залишилися разом.

Анну Різатдінову запросили на шоу Твій день, де під час приготування з Євгенієм Клопотенко Влад Яма розпитав у дівчини всі секрети про поразку шоу і про її роман.

"Мені було прикро, я вічно плачу. Я розуміла, що у нас всі шанси перемогти, плюс я спортсменка, і нас вчили перемагати. Я думала, що я вилечу десь в третьому ефірі, тому що спортсмени не настільки популярні в нашій країні. І коли я перейшла ось цей екватор, і зрозуміла, що я в фіналі, і є всі шанси перемогти. То здавалося, що ось воно - практично в руках... І воно не сталося - прикро, звичайно", - розповіла Різатдінова.

Влад Яма у відповідь пояснив, що навіть його знайомі вважали, що гімнастці буде простіше танцювати, але сам він пам'ятає, як Різатдінова не могла зробити жодного танцювального кроку на початку шоу.читайте такожДаша Петрожицька розсекретила свого коханого і згадала їх знайомство

"Я повинна сказати, що друге місце в нашій країні люблять навіть більше, ніж перше. Якщо спочатку мене всі хейтили: "Гімнастка, несправедливо", то після фіналу - "Ой, Аню так шкода - вона повинна була перемогти"...", - додала Ганна.

Також вона розповіла, як на Танці з зірками 2020 вона прийшла підтримати проект, і випадково "влипла" в роман з учасником.

Сергій Мельник і Анна Різатдінова / instagram.com/tanci1plus1/

"Ось, минулого сезону я прийшла підтримати як гість пару Сергія Мельника і Аделіни. А коли танцюєш пристрасні танці, наприклад румбу, просто неможливо не закохатися один в одного. Але ці почуття були недовгими. Коли постійно тактильний контакт, по-любому якісь почуття будуть. Але ми з Сергієм в прекрасних відносинах - ми спортсмени, у нас є про що поговорити", - згадала вона.

Чоловіки заінтригували аудиторію питанням про нинішній сімейний стан дівчини, і Анна погодилася дати відверту відповідь.

"Поки ви не побачите кільця на моєму пальці - значить я вільна", - підкреслила вона.

Раніше Анна Різатдінова зізналася, чи справжній її роман з Сергієм Мельником, який спалахнув на шоу Танці з зірками 2020.

Як відомо, Анна Різатдінова програла Ксенії Мішиній в фіналі Танці з зірками 2019.

На шоу наступного року вона познайомилася з Сергієм Мельником. Коли Ксенія Мішина повернулася в ролі четвертого судді, Анна Різатдінова вдруге вийшла на паркет з Мельником, і вони розкрили свій роман.

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