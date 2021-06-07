УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Різатдінова вперше розповіла правду про роман на шоу Танці з зірками

7 червня 2021, 16:27

Українська гімнастка прийшла на 1+1 і розповіла, чи вільне її серце.

Анна Різатдінова
Анна Різатдінова / прес-служба

Анна Різатдінова стала фіналісткою шоу Танці з зірками 2019, поступившись першим місцем Ксенії Мішиній за глядацьким голосуванням. Також гімнастка підтримала Сергія Мельника наступного сезону, і вони спровоккували Мережу чутками про бурхливий роман. Однак, після шоу вони не залишилися разом.

Анну Різатдінову запросили на шоу Твій день, де під час приготування з Євгенієм Клопотенко Влад Яма розпитав у дівчини всі секрети про поразку шоу і про її роман.

"Мені було прикро, я вічно плачу. Я розуміла, що у нас всі шанси перемогти, плюс я спортсменка, і нас вчили перемагати. Я думала, що я вилечу десь в третьому ефірі, тому що спортсмени не настільки популярні в нашій країні. І коли я перейшла ось цей екватор, і зрозуміла, що я в фіналі, і є всі шанси перемогти. То здавалося, що ось воно - практично в руках... І воно не сталося - прикро, звичайно", - розповіла Різатдінова.

Влад Яма у відповідь пояснив, що навіть його знайомі вважали, що гімнастці буде простіше танцювати, але сам він пам'ятає, як Різатдінова не могла зробити жодного танцювального кроку на початку шоу.читайте такожДаша Петрожицька розсекретила свого коханого і згадала їх знайомство

"Я повинна сказати, що друге місце в нашій країні люблять навіть більше, ніж перше. Якщо спочатку мене всі хейтили: "Гімнастка, несправедливо", то після фіналу - "Ой, Аню так шкода - вона повинна була перемогти"...", - додала Ганна.

Також вона розповіла, як на Танці з зірками 2020 вона прийшла підтримати проект, і випадково "влипла" в роман з учасником.

Сергій Мельник І Анна Різатдінова
Сергій Мельник і Анна Різатдінова / instagram.com/tanci1plus1/

"Ось, минулого сезону я прийшла підтримати як гість пару Сергія Мельника і Аделіни. А коли танцюєш пристрасні танці, наприклад румбу, просто неможливо не закохатися один в одного. Але ці почуття були недовгими. Коли постійно тактильний контакт, по-любому якісь почуття будуть. Але ми з Сергієм в прекрасних відносинах - ми спортсмени, у нас є про що поговорити", - згадала вона.

Чоловіки заінтригували аудиторію питанням про нинішній сімейний стан дівчини, і Анна погодилася дати відверту відповідь.

"Поки ви не побачите кільця на моєму пальці - значить я вільна", - підкреслила вона.

Раніше Анна Різатдінова зізналася, чи справжній її роман з Сергієм Мельником, який спалахнув на шоу Танці з зірками 2020.

Як відомо, Анна Різатдінова програла Ксенії Мішиній в фіналі Танці з зірками 2019.

На шоу наступного року вона познайомилася з Сергієм Мельником. Коли Ксенія Мішина повернулася в ролі четвертого судді, Анна Різатдінова вдруге вийшла на паркет з Мельником, і вони розкрили свій роман.

Дивитися онлайн всі випуски шоу Танці з зірками на 1+1 можна 1plus1video.

Ганна Різатдінова Танці з зірками новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
День Вікторії 2021: привітання з Днем ангела в прозі, вірші та листівкиДень Вікторії 2021: привітання з Днем ангела в прозі, вірші та листівки Даша Петрожицька розсекретила свого коханого і згадала їх знайомствоДаша Петрожицька розсекретила свого коханого і згадала їх знайомство На яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медикаНа яку небезпечну хворобу вказують нудота і головний біль - відповідь медика Скандал навколо сходження на Еверест вчительки з Прикарпаття: брехня, викриття та зізнанняСкандал навколо сходження на Еверест вчительки з Прикарпаття: брехня, викриття та зізнання Феномен Мергенштерна: чим російське дияволеня завоювало УкраїнуФеномен Мергенштерна: чим російське дияволеня завоювало Україну

Останні новини

21:12

Серцевий напад: найкраще рослинне масло для зниження ризику

21:12

Росія поскаржилася в УЄФА через Крим і "Слава Україні" на футболках української збірної Відео

20:54

"Диявольське" сонячне затемнення 10 червня 2021 року: астролог попередив про загрозу "великої води"

20:44

Від чого підвищується і знижується тиск: лікар дав коротку відповідь Відео

20:28

Секс в машині: сексолог назвав незвичайні пози Відео

Реклама
20:17

У Байдена зробили заяву про допомогу Україні через добудову і запуск Північного потоку-2 Відео

20:11

Суд ухвалив остаточне рішення щодо ліквідації УПЦ КП

20:11

У стилі товариша Сталіна: що не так з ідеєю про висадку мільярда дерев Погляд

20:07

Зеленський оголосив Байдену про нову ініціативу Києва щодо вступу України до НАТО Відео

19:57

Світлана Лобода залишилася без продюсера

19:43

Під Житомиром підлітки били чоловіка на милицях та знімали на відео Відео

19:17

Лікар перерахував найнебезпечніші продукти на прилавках України Відео

19:04

Дитина пішла гуляти й знайдена мертвою у колекторі: ЗМІ дізналися деталі трагедії у Покрові Відео

18:59

День літнього сонцестояння 2021: коли, прикмети і що робити Відео

18:52

У Кабміні звинуватили Росію у зволіканні вступу України до НАТО

18:45

Катастрофа МН17: на суді у Нідерландах свідки розповіли про ЗРК Бук на Донбасі і вибухи в небі

18:41

Тіна Кароль розпочала новий музичний проєкт і здивувала джерелом фінансування

18:26

"Метінвест" має намір побудувати новий сучасний цех вартістю 1 мільярд доларів

17:50

Кейт Міддлтон привітала Меган Маркл з донькою після сімейного скандалу

17:21

"Змушував дітей см*ктати": у Києві спіймали малолітнього збоченця – ЗМІ

Реклама
17:20

Гендиректор "Метінвесту" сказав, що необхідно для розвитку економіки

17:06

Стало відомо, як і чому лікують Андрія Данилка

16:56

Залишили малюка на старших дітей: на Закарпатті немовля випало з візочка і померло

16:52

Україна поділиться газовою трубою з США і ЄС: у Кабміні назвали сценарій боротьби з ПП-2 Відео

16:45

Гендиректор "Метінвесту" пояснив, як промисловості досягти нульових показників викидів

16:40

Речі, які треба викинути зі свого гардеробу вже сьогодні Відео

16:16

"Смердючі, брудні, бухі та обдовбані військові": експертка з краси потрапила у базу Миротворця

16:15

"Велике будівництво" розпочинає реконструкцію аеропорту у Кривому Розі – Тимошенко

16:10

"Метінвест" планує стати вуглецево-нейтральною компанією до 2050 року

16:08

У Франції чоловік на вулиці дав ляпаса Макрону: в Мережі з'явилося відео

16:07

Дріб'язкова людина: у Запоріжжі чоловік поскандалив у супермаркеті через здачу в копійку Відео

15:42

Аліна Гросу розповіла про Романа Полянського і відкрила секрет ідеальних стосунків Відео

15:33

"Метінвест" за 10 років інвестував у модернізацію підприємств $10 мільярдів

15:26

Харків залило та притрусило градом, і "поплив" Херсон Відео

15:15

Коли День друзів і День дружби в 2021 році і як відзначати Фото Відео

15:10

СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія" Відео

15:04

Джокер Хоакін Фенікс зізнався, чи буде його син веганом

15:00

"Відгризла ніс і щелепу": на Прикарпатті на чоловіка напала агресивна Ведмедиця Відео

14:52

Як правильно вдягатися жінці після 40 років, щоб не перетворитися на "каргу" Відео

14:25

На газопроводі в Івано-Франківській області пролунав вибух: що відомо

Реклама
14:14

Пішов гуляти, про зникнення заявили за 4 дні: у Дніпропетровській області знайшли тіло хлопчика Відео

14:13

Рейтинг партій від КМІС: політсили Ляшка, Смешка і Гройсмана пройшли б до Ради

14:11

Українська музикантка розкрила таємниці вірусного відео з котом Alugalug Cat Відео

14:04

Тимошенко з ОП про Велике будівництво: "Зі снігом асфальт більше не зійде"

13:55

Вчені дізналися, як трендові веганські дієти впливають на ріст і кістки дітей Відео

13:40

П'яного Самойлова виносили зі сцени після скандального концерту в Росії

13:33

Перший тур виборів виграв би Зеленський, Порошенко відстає з великим відривом - опитування Відео

13:29

Вії за гроші і чоловік на тлі Кремля: факти про жінку, яка назвала бійців ЗСУ "брудними тварюками" Відео

13:14

Як харчуються японці з "острова безсмертних" Окінава: три головні поради Відео

13:03

Експерт розповів про ризики нелегального працевлаштування в ЄС

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти