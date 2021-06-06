Продюсер визначив долю Кварталу 95 після "політичного кульбіту" Зеленського

Вечірній Квартал / 1+1

Перед виборами президента України Володимиру Зеленському довелося покинути гумористичне шоу Вечірній квартал і студію Квартал 95. Однак, багато хто задається питанням - вже два роки президентсткого терміну пройшли, і що буде далі з шоу, як на нього вплине політична кар'єра Володимира Зеленського?

Як розповів продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев на чаті з Главредом, політика в Україні реально не особливо впливає на проекти Кварталу.

"Політичному кульбіту" Зеленського вже два роки, адже нещодавно ми відзначили другу річницю його президентства. Однак все, що відбувалося за цей час, на Квартал 95 особливо не вплинуло. Набагато більше на нього вплинули коронавірус і пандемія, втім, менше, ніж на інших. Менше - в силу об'єктивних обставин: по-перше, Студія Квартал 95 - це сильна комерційна організація з популярними особистостями і великим охопленням ринку, завойованого ще до президентства Зеленського; по-друге, Володимир Олександрович не публічно, а кулуарно сприяє розвитку Кварталу 95. Останнє було б смішно заперечувати, і це нормально, адже мова йде про його друзів, про людей, почасти завдяки яким він і став президентом.",- заявив Путінцев.читайте такожВедуча 1+1 Олена Кравець розповіла про зміну іміджу напередодні прем'єри проекту

Продюсер не бачить вибухового зростання популярності Вечірнього кварталу в Україні за все президентство Володимира Зеленського, але і падінь теж не передбачає.

Денис Путінцев / УНІАН

"Незважаючи на моє неоднозначне ставлення до Володимира Зеленського, до студії Квартал 95 у мене питань небагато. Можна тільки вітати те, що вони робили і роблять, прославляючи український продукт і український контент. Головне - не прикривати його при цьому сором'язливо російською мовою. Якби в Російській Федерації продавали продукт, на якому великими літерами було б написано "Україна", це можна було б повністю підтримувати", - підкреслив він.

Медіамен впевнений, що незалежно від Володимира Зеленського, з проектом нічого не трапиться, адже там задіяна величезна кількість зірок, сценаристів, продакшенів, маркетологів і тд.

"Але, очевидно, коли Зеленський - президент, у студії преференцій набагато більше. Хоча і без цього Квартал 95 точно не розвалиться і не піде по світу", - сказав проюсер.

Нагадаємо, що Олена Кравець стала ведучою на 1+1 у проекті"Твій день".

До цього Денис Путінцев пояснив, чому не всі переможці шоу Голос стали зірками і домоглися успіху.

Всі випуски шоу Вечірній Квартал можна дивитися онлайн на сайті 1plus1 video.