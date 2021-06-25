Принц Гаррі терміново повернувся до Великобританії

Принц Гаррі несподівано прилетів на батьківщину / Reuters

До Великобританії з США несподівано прилетів принц Гаррі. Як виявилося, він 1 липня відвідає церемонію відкриття пам'ятника своїй матері, принцесі Діані.

При цьому дружина герцога Меган Маркл і їхні діти залишилися вдома.

Як повідомляє видання Daily Mail, після приземлення літака в лондонському аеропорту Хітроу Гаррі в супроводі кортежу відвезли в готель, де він протягом п'яти днів буде перебувати в ізоляції.

Як говориться в публікації, очікується, що під час відкриття пам'ятника за сприяння Кейт Міддлтон принцу Гаррі вдасться налагодити відносини зі старшим братом принцом Вільямом, які розладналися, в тому числі після скандального інтерв'ю герцогів Сассекських Опре Вінфрі.

До слова, це другий візит Гаррі цього року на батьківщину – у квітні він прилітав на похорон діда, принца Філіпа.

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Варто відзначити, що раніше західні ЗМІ повідомляли, що Меган Маркл також планує прилетіти до Британії, але, очевидно плани Гаррі і Меган змінилися.

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Скандал Меган Маркл і королівської сім'ї

Нагадаємо, дядько Кейт Міддлтон публічно звинуватив Меган Маркл у брехні.

Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфре розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини.

Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.

До цього вигнана з королівської сім'ї актриса зізналася, що подумувала про самогубство через гноблення під час проживання в палаці.