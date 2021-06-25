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Принц Гарри срочно вернулся в Великобританию

25 июня 2021, 21:43

Недавно родившая во второй раз Меган Маркл с детьми остались дома.

Меган Маркл и принц Гарри
Принц Гарри неожиданно прилетел на родину / Reuters

В Великобританию из США неожиданно прилетел принц Гарри. Как оказалось, он 1 июля посетить церемонию открытия памятника своей матери, принцессе Диане.

При этом жена герцога Меган Маркл и их дети остались дома.

Как сообщает издание Daily Mail, после приземления самолета в лондонском аэропорту Хитроу Гарри в сопровождении кортежа увезли в отель, где он в течение пяти дней будет находиться в изоляции.

Как говориться в публикации, ожидается, что во время открытия памятника при содействии Кейт Миддлтон принцу Гарри удастся наладить отношения со старшим братом принцем Уильямом, которые разладились, в том числе после скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри.

К слову, это второй визит Гарри в этом году на родину – в апреле он прилетал на похороны деда, принца Филиппа.

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Стоит отметить, что ранее западные СМИ сообщали, что Меган Маркл также планирует прилететь в Британию, но, очевидно планы Гарри и Меган изменились.

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Скандал Меган Маркл и королевской семьи

Напомним, дядя Кейт Миддлтон публично обвинил Меган Маркл во лжи.

Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

До этого изгнанная из королевской семьи актриса призналась, что подумывала о самоубийстве из-за угнетения во время проживания во дворце.

принц Гарри
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