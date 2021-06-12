Потап розкрив плани на кар'єру Наді Дорофєєвої

Потап / Instagram

На першому сольному концерті Наді Дорофєєвої продюсер Олексій Потапенко розсекретив плани на майбутню кар'єру підопічної, і зізнався, як він сприймає популярність співачки.

Під час спілкування з Катею Осадчою для Світського життя Потап порадів за успіхи Наді Дорофєєвої.

Співак і продюсер пообіцяв, що і далі розвиватиме популярність колишньої солістки Время и Стекло, і перший концерт - це тільки початок.

Катя Осадча поцікавилася, як він реагує на те, що підопічна зараз більш популярна ніж сам Потап.

У відповідь Олексій пояснив, то він подорослішав, і не женеться більше за популярністю. Раніше він би змагався б навіть з сином, а тепер він радіє за досягнення своїх друзів і колег.читайте такожДорофєєва з рожевим волоссям і в латексі презентувала новий кліп чому

"Зараз я зрозумів, що коли ти віддаєш артистам, коли ти робиш їх зірками, вони це дуже відчувають, вони відкриваються більше і ти стаєш крутішим у даний момент. Тобі не важко дати їм бути першими у всьому, нехай у неї буде більше кліпів, ніж у мене і вони будуть кращими", підкреслив Олексій.

Потап додав, що далі планує зібрати НСК "Олімпійський" з сольним шоу Дорофєєвої.

Він згадав про святкування свого 40-річчя. Сім'я і близькі зібралися в ресторані. Загалом, на дні народженні було близько 20 гостей.

"Дуже скромно, тому що мама і тато сказали: "не святкуй". І це було не свято, а якась вечірка на честь 40-річчя. Ти ж знаєш, яке я свято можу влаштувати, 200 чоловік, Snoop Dog на сцені", - розповів знаменитість.

Повний випуск шоу Світське життя з Катею Осадчою за 12 червня можна подивитися онлайн на сайті 1+1 video.