Перша леді Олена Зеленська здивувала новим образом

Олена Зеленська підкорила стильним образом / instagram.com/olenazelenska_official/

Дружина президента України Олена Зеленська продовжує працювати над питанням безбар'єрності. У Міжнародний день загального доступу до інформації вона презентувала електронний посібник довідник безбар'єрності.

На офіційному виході Олена Зеленська з'явилася в класичному костюмі і блузці з гороховим принтом.

Перша леді зазначила, що кожен може вдосконалити новий проект. У наступному році перша леді планує запуск великої книги.

"Довідник безбар'єрності - перший крок у створенні нової етики спілкування. Нова етика - це про те, коли в мові немає місця дискримінаційним або стереотипним фразам, коли ми розуміємо, що повага до людей проявляється не тільки в словах, але і в жестах, емоціях або погляді, коли наша щоденна взаємодія з іншими не створює штучних бар'єрів", - написала дружина президента в Instagram.

Для чергового офіційного виходу перша леді України постала в стриманому одязі з яскравими деталями.

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Вона позувала перед камерами в синій блузці з асиметричним жовтим гороховим принтом і класичному темно-синьому костюмі, що складається з жакета і брюк прямого крою.

Таке вбрання Олена Зеленська поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах. Вона розпустила волосся і злегка накрутила їх на кінцях. Дружина президента завершила образ легким макіяжем.

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Образи Олени Зеленської

4 березня перша леді України з'явилася на публіці в елегантному образі. Олена Зеленська вибрала стильний білосніжний костюм.

Раніше перша леді України захопила японців елегантним чином.

Напередодні перша леді України Олена Зеленська взяла участь у фотосесії для ювілейного випуску журналу Elle і підкорила стильним образом.