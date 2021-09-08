Батько Брітні Спірс офіційно подав заяву на припинення опіки над співачкою

Брітні Спірс / Getty Images

У США призначали дату проведення слухання з приводу скасування опіки Джеймі Спірса над донькою Брітні Спірс.

Як повідомляє CNN, у вівторок, 7 вересня, Джеймі Спірс подав до суду запит з проханням припинити опікунство над дочкою.

Спірс зазначив, що якщо його дочка хоче самостійно управляти життям, вона має право отримати таку можливість.

"Як містер Спірс повторював знову і знову, все, чого він хоче, - найкраще для його дочки. Якщо пані Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що вона може впоратися зі своїм власним життям, пан Спірс вважає, що вона повинна отримати цей шанс", - йдеться в повідомленні.

Спірс повторив пункти, про які висловилася Брітні на легендарному слуханні влітку 2021, коли вперше розповіла про обмеження.

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"Вона хоче мати можливість приймати рішення щодо свого медичного обслуговування, вирішуючи, коли, де і як часто проходити терапію. Вона хоче контролювати гроші, які заробляє на своїй кар'єрі, і витрачати їх без нагляду. Вона хоче мати можливість вийти заміж і народити дитину, якщо вона того забажає", - говорить Джеймі.

До цього батько Брітні Спірс зажадав 2 мільйони за відмову від опіки над донькою.

Раніше Джеймі Спірс спробував спровокувати скандал навколо Брітні Спірс-її звинуватили в нападі на домробітницю.

Нагадаємо, батько Брітні Спірс заявив, що відправить дочку в психлікарню на лікування.