Анастасія Оруджова покинула шоу Танці з зірками і розповіла про свою травму

Анастасія Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya/

На шоу Танці з зірками Анастасія Оруджова отримала травму - вона порвала зв'язки на коліні прямо перед першим ефіром. Хоч вона і вийшла на паркет, але отримала другі з кінця найгірші бали.

Перед другим ефіром артистка оголосила, що покинула шоу, в той же час її місце зайняла інша колега з їх Кварталу - Олександра Машлятіна, з якою Денис Самсон вже станцював Віденський вальс у другому випуску.

Анастасія Оруджева звернулася до колег і українців через свій відхід в Instagram.

"Не буду приховувати, свій вихід з шоу переживаю максимально болісно, у всіх сенсах цього слова! Через те, що знаю, як могли б... через прекрасних людей, за якими сумую. Зараз той період життя, який хочеться гранично швидко пройти, але, сука, я на милицях... і швидко не вийде. А взагалі я не про це! Я про Дениса Самсона. Це було щось нове, кожен день відкриття! Твій світ прекрасний і ти в ньому найкращий! Так би мовити, пазл зійшовся, а зв'язка розійшлася)) мені нескінченно шкода( Я вдячна тобі, люблю дуже сильно, але відригувати у мене в квартирі як і раніше не можна!!! Гум!", - пише дівчина.

Анастасія Оруджова / instagram.com/orudjova_nastya/

Анастасія Оруджова записала відео - вона в лікарні, за цей тиждень вона перенесла операцію на зв'язках, і знімається все ще поки з милицями. Дівчина не стала уточнювати, яку саме зв'язку травмувала, але додала, що тепер у неї реабілітація буде протягом 8 місяців.

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Як відомо, при порваних зв'язках і їх заміні реабілітація дійсно триває 8-12 місяців. Артистка уточнила, що коли вона прийшла до лікарів після першого випуску Танців з зірками, то виявилося, що її ситуація гірша, ніж вони думали перед прем'єрою.

Анастасія офіційно передала естафету Олександрі Машлятіній.

Нагадаємо, всі нові випуски шоу Танці з зірками виходять на 1+1 о 21-00 по неділях.