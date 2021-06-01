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Океан Ельзи і Alyona Alyona випустили пісню до Дня захисту дітей у світі

1 червня 2021, 10:09

Українські музиканти випустили пісню Країна дітей на слова письменника Сергія Жадана.

Океан Ельзи і Alyona Alyona
Океан Ельзи і Alyona Alyona записали пісню Країна дітей / УНІАН

1 червня 2021 Океан Ельзи і Alyona Alyona випустили нову пісню, кошти від якої вирішили відправити на благодійність.

До тексту доклали руку три автора, а Святослав Вакарчук для неї навчався хіп-хопу.

Країна дітей присвячена дітям України, які постраждали внаслідок війни, збройних конфліктів, терактів. Музиканти стверджують, що прем'єра до Міжнародного Дня захисту дітей - це нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їх безвідповідальних і жорстоких рішень.

Наприкінці 2020 року Сергій Жадан запропонував Святославу Вакарчуку створити пісню на його вірш, присвячений пам'яті Данила Дідика, хлопця, який у 2015 році загинув у Харкові внаслідок теракту під час маршу єдності.

"Для мене це дуже особиста пісня. Незважаючи на те, що вона говорить про речі, які стосуються нас усіх. Занадто щемливої тема дітей, повинні робити вибір, які прикривають собою дорослих, які, проростаючи в небо, фактично це небо над нами тримають. Мені дуже б не хотілося, щоб ця композиція сприймалася пафосно. Вона про речі болючі, але дають надію. Перш за все це пісня, звичайно, про кохання", - пояснив Жадан.

Святослав Вакарчук і Alyona Alyona
Святослав Вакарчук і Alyona Alyona / Вікторія Квітка

Лідер Океану Ельзи відразу погодився, тому що текст - пронизливий і точний - просто не може залишити байдужим. Вакарчук написав композицію в дуже нехарактерній для себе манері.читайте такожAlyona Alyona стала співачкою року на думку експертів Yuna 2021

"В останні півроку я почав вивчати хіп-хоп культуру і класичний реп початку 90-х.і спробував уявити, щоб було, якби я читав. Так і записав демо. А потім у мене з'явилася ще одна ідея: саме на цю пісню зробити дует з Alyona Alyona, тому що вона не тільки нове і актуальне покоління, але вона ще й мала відношення до дітей, тому що була вихователькою в садку і відчуває цю тему, як ніхто інший", - пояснив Вакарчук..

Alyona Alyona написала свою частину тексту, читає в треку реп.

"Святослав розповів мені, що є чудовий вірш, написаний Сергієм Жаданом і то буде новою піснею ОЕ. Він награв на піаніно мелодію, наспівав текст, І кожен рядок, кожна нотка запали мені в душу. Я з великим задоволенням погодилася на те, щоб записати цейфіт, адже така тема мені близька. Серед моїх передплатників дуже багато дітей з різних регіонів країни, зокрема тих, які змушені були покинути Східну Україну. Для мене велика честь сказати кілька слів про них, висловити їм свою підтримку і слова подяки саме в тій манері, в якій я це вмію робити найкраще - присвятити трек", - додала співачка.

Процес роботи над піснею був настільки інтенсивним, що виникла ідея записати і випустити одночасно дві версії пісні Океану: оригінальну версію ОЕ і стилістично іншу версію від Alyona Alyona

Відео до пісні знято на початку травня в місті Лисичанськ на сході України. Ідея відео належить Святославу Вакарчуку. Головними героями стали діти від 8 до 13 років, які проживають там. Режисер Віктор Придувалов. Оператор-постановник - Ярослав Пілунський.

За спільним рішенням виконавців, кошти з монетизації будуть передані на благодійність.

Нагадаємо, що Alyona Alyona взяла участь в шоу Танці з зірками 2020, де обійшла багатьох супротивників.

Святослав Вакарчук був тренером шоу Голос країни на 1+1.

Дивитися онлайн всі їх виступи в проєкратх виступи можна на сайті 1+1 video.

Святослав Вакарчук Океан Ельзи Alyona Alyona новини шоу бізнесу
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