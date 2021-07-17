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Дуже важкий стан: у співачки МакЅим відмовляє права легеня

17 липня 2021, 19:50

Крім цього, у виконавиці є серйозні проблеми з серцем.

МакЅим
У МакЅим відмовляє легеня / instagram.com/maksimartist

У російської співачки МакЅим, яка вже протягом місяця перебуває в комі, почала відмовляти права легеня.

Як пише Telegram канал Mash, 38-річній артистці стає все гірше. Вона досі на ЕКМО. Рентген показав, що права легеня припиняє повноцінно функціонувати. Органу вже навіть не допомагає ШВЛ.

"Проблеми з роботою легенів позначилися і на серці. У співачки збільшені ліві відділи серця, що говорить про лівошлуночкової недостатності", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ у розпорядженні яких опинилися знімки КТ МакЅим, писали, що в легенях зірки плеврит. Найчастіше він викликаний бактеріальною інфекцією, і, найімовірніше, у неї це на тлі коронавірусної пневмонії. Коли закриваються судини, що закриває легені, що викликає вторинне бактеріальне запалення. Це серйозне ускладнення при запаленні легенів, що викликає дихальну недостатність, тобто коли легені не можуть працювати.

Що сталося з МакЅим:

Виконавицю госпіталізували з гострою пневмонією і підозрою на коронавірус. У неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і 40% ураження легенів. Тести на COVID-19 були негативними. Медики ввели співачку в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Однак через 10 днів Стан МакЅим погіршився. Її легені були ураженні на більш ніж 80%.

Також стало відомо, що у виконавиці почався сепсис.

Співачка МакЅим легкі
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