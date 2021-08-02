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Назвали дату 5 сезону шоу Танці з зірками 2021 на каналі 1+1

2 серпня 2021, 17:42

Творці шоу Танці з зірками 2021 визначилися з прем'єрою шоу в Україні.

Танці з зірками 2021
Танці з зірками 2021 / instagram.com/tanci1plus1/

Творці шоу Танці з зірками 2021 до останнього тягнули інтригу з днем прем'єри шоу.

2 серпня стала відома дата довгоочікуваної прем'єри. Так, глядачі побачать перший прямий ефір Танці з зірками 2021 вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі 1+1.

Про це стало відомо з атмосферного промо-ролика, в якому з'явилися нові зіркові учасники сезону: гумористка і зірка жіночого кварталу Анастасія Оруджова, капітан команди Стоянівка" в Лізі сміху Іван Люленов і актор Костянтин Войтенко. У відео зірки з'явилися на світанку серед квітучого лісу і виконали кілька зачаровують рухів.читайте також"Погасли софіти, завіса закрита": знаменита танцівниця назавжди попрощалася з шоу Танці з зірками

У мережі триває #танціззіркаміchallenge-традиційний зірковий челендж, в якому учасники сезону кидають один одному виклик із запрошенням на легендарний паркет.

Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями. Нещодавно телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в Зоряному шоу країни. І лише 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та головний хореограф Олена Шоптенко. Хто з танцівників вийде на паркет Танці з зірками 2021 - глядачі дізнаються скоро.

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Виклик #танціззіркаміchallenge вже прийняли співачка Джамала, учасник гурту Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко. Прийняв виклик і україно-Американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу Танці з зірками 2021.

Дивитися всі випуски шоу Танці з зірками на 1+1 можна на сайті 1plus1 video.

Танці з зірками новини шоу бізнесу
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