"Моя рідна Україна!": любителька Росії Лобода підтвердила концерт в Одесі

Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Співачка Світлана Лобода, яка живе і розвиває кар'єру в Росії, виступить з концертом в клубі Ibiza в Одесі. Цей заклад приймає не тільки гастролерів в Росії, але і російських зірок.

"Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, вас чекає грандіозний вечір з жаркими танцями, улюбленими хітами і, звичайно, прем'єрами. Ми готуємо безліч сюрпризів - вперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек "ALLO"!А головне ... але про це трохи пізніше. Слідкуйте за новинами. Як же ми чекаємо цю зустріч!!!", - пише вона.читайте такожСкандальна Світлана Лобода забиралася в Україну з концертами

Про концерт стало відомо задовго до офіційного анонсу.

України по різному реагують на повернення співачки - з критикою і з обожнюванням.

Як раніше повідомляв Главред, скандальна Лобода повернулася до Києва і влаштувала тур українськими радіостанціями.

Як відомо, Повалій і Лобода в День Незалежності України виступили в Росії.

Світлану Лободу критикують за її неоднозначну позицію щодо агресії Росії в Україні.