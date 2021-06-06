Меган Маркл народила дочку і назвала її на честь Єлизавети II і принцеси Діани

Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками вдруге. Свою дочку подружжя назвало Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор.

Дружина принца Гаррі народила дівчинку в п'ятницю, 4 червня 2021 року, в клініці в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі дали таке ім'я своєї дочки на честь принцеси Діани і прабабусі новонародженої, Єлизавети II.

Королеву Великобританії в дитинстві називали Лілібет. У заяві уточнюється, що Меган Маркл і Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор зараз почувають себе добре.

"Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, чиє сімейне прізвисько - Лілібет. Її друге ім'я, Діана, було вибрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської", - йдеться в повідомленні.

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"З великою радістю принц Гаррі і Меган, герцог і герцогиня Сассекські, вітають свою дочку Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор. Лілі народилася в п'ятницю, 4 червня, об 11:40 ранку в надійній турботі лікарів і персоналу лікарні Санта-Барбара котедж в Санта-Барбарі, Каліфорнія", — йдеться в офіційному повідомленні, опублікованому прессекретарем пари.

Дівчинка народилася 7 фунтів 11 унцій.

В оголошенні Гаррі і Меган також подякували всім за підтримку і добрі побажання: "Герцог і герцогиня дякують Вам за ваші теплі побажання і молитви, оскільки вони насолоджуються цим особливим часом в сім'ї".

Скандал Меган Маркл і королівської сім'ї

Нагадаємо, дядько Кейт Міддлтон публічно звинуватив Меган Маркл у брехні.

Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини.

Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.

До цього вигнана з королівської сім'ї актриса зізналася, що подумувала про самогубство через гноблення під час проживання в палаці.