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Мати покійного Кузьми Скрябіна заявила, що пісні її сина хочуть вкрасти

6 серпня 2021, 19:34

Ольга Михайлівна публічно звернулася до керівника компанії Moon Records Андрія Пасічника, аби дізнатися, навіщо він блокує відеокліпи її покійного сина.

Кузьма Скрябін
Муть Кузьми поскаржилася на те, що пісні її сина хочуть вкрасти / УНІАН

Мати покійного українського співака і засновника групи Скрябін Ольга Кузьменко поскаржилася на те, що авторські права на творчість музиканта намагаються вкрасти.

У ролику, оприлюдненому на каналі групи в YouTube жінка повідомила, що компанія Moon Records "здійснює варварські дії щодо прав Кузьми".

"На YouTube-канал, який був створений моїм сином ще за життя, Moon Records надіслав 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео — як на ті, які були нещодавно розміщені, так і на ті, що були опубліковані раніше ще самим Андрієм", — повідомила Ольга Михайлівна.

Мати Кузьми зазначила, що за правилами YouTube при отриманні трьох скарг — канал блокується ресурсом без можливості його відновлення.

"Як можна таке допустити, щоб канал, створений Кузьмою ще за життя, був заблокований через варварство", - зазначила жінка.

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Крім цього, Ольга Михайлівна публічно звернулася до керівника компанії Moon Records Андрія Пасічника, щоб дізнатися, навіщо він блокує відеокліпи її покійного сина.

"Чого вам, пане Пасічнику, не дають спокою права інтелектуальної власності, напрацьовані моїм сином за своє коротке життя?"- запитала мати покійного.

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Вона також звернулася до учасників старого складу групи Скрябін які надали Пасічнику ліцензію на нібито належні їм права на пісні:

"Чому саме зараз, через 23 роки від припинення участі в групі та на 7-у річницю смерті Андрія, ви претендуєте на авторство пісень? Чого ви не заявляли про це, коли був живий Андрій, котрий скрізь виконував свої пісні і нічого не приховував? Чому тоді не видавали нікому ліцензії на свої права і не зверталися до суду за їх визнанням? Бо знали, що автором пісень був Кузьма! Чому сьогодні ви вирішили воювати з вдовою і дочкою Кузьми, коли немає вже Андрія? "- запитала Ольга Михайлівна.

Лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 роки. Артист потрапив у ДТП біля Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що Кузьмі Скрябіну в 2019 році ставили пам'ятник у місті в Київській області.

До цього влітку 2019 року виявилося, що мертвому Кузьмі Скрябіну нарахували штрафів за нібито діяльність ФОПа.

Коли сім'я Скрябіна сплатила штрафи, у податковій оголосили, що "вже списали його".

Скрябин Кузьма Андрій Кузьменко Кузьма. Скрябін YouTube новини шоу бізнесу
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