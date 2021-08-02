Mamarika народила первістка - зворушливе фото з пологового будинку

MamaRika / instagram.com/mamarika_official/

Українська співачка Mamarika, яка з вечора 1 серпня лягла в пологовий будинок повідомила, що ввечері 2 серпня народила хлопчика.

Вона опублікувала сторіз, коли почалися пологи, а коли пара уде стала батьками, вона поділилася однаковими постами в Instagram.

"Тепер ми офіційно найщасливіші", - написала співачка.

Її буквально засипали привітаннями з поповненням в родині. Сергій Середа був з нею під час пологів.

Він опублікував точно таке ж фото і написав: "Дякую за сина!".

Реклама

Він повідомив, що пологи почалися близько 10 ранку 2 серпня - тоді Сергій і Mamarika опублікували фото в сторіз.

Тепер вони додали милий кадр, в якому показали однакові пости в Instagram.

Їхні друзі та колеги з шоу бізнесу активно вітають пару, і написали вже багато тисяч побажань для мами, тата і малюка.