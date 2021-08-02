Mamarika народила первістка - зворушливе фото з пологового будинку

Українська співачка MamaRika вперше стала мамою і показала фото з пологового будинку.
Українська співачка Mamarika, яка з вечора 1 серпня лягла в пологовий будинок повідомила, що ввечері 2 серпня народила хлопчика.
Вона опублікувала сторіз, коли почалися пологи, а коли пара уде стала батьками, вона поділилася однаковими постами в Instagram.
"Тепер ми офіційно найщасливіші", - написала співачка.
Її буквально засипали привітаннями з поповненням в родині. Сергій Середа був з нею під час пологів.
Він опублікував точно таке ж фото і написав: "Дякую за сина!".
Він повідомив, що пологи почалися близько 10 ранку 2 серпня - тоді Сергій і Mamarika опублікували фото в сторіз.
Тепер вони додали милий кадр, в якому показали однакові пости в Instagram.
Їхні друзі та колеги з шоу бізнесу активно вітають пару, і написали вже багато тисяч побажань для мами, тата і малюка.