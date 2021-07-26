МакЅим прийшла до тями в ясному розумі і розмовляє

Російська співачка МакЅим вийшла з коми після майже місяця лікування коронавірусу.
Співачка МакЅим прийшла до тями. Вона розмовляє знаками і знаходиться в ясній свідомості.
Як повідомляє телегрма-канал Mash, медики зняли навантаження седативних препаратів і вивели Марину Максимову з медикаментозного сну - щоб пересвідчитися, що вона зможе дихати самостійно. Співачка вступає в діалог (жестами), свідомість її ясна.
"МакЅим в змозі зробити вдих, але, щоб дихання залишалося рівним, її перевели на ВІВЛ (допоміжна вентиляція легенів, та ж ШВЛ з іншими настройками). Її стан як і раніше стабільно важкий, але лікарі не втрачають надії, що незабаром вона зможе дихати самостійно", - йдеться в повідомленні.
Співачка МакЅим прийшла до тями - що відомо про її лікування
- Раніше помічники МакЅим зізналися, в якому стані насправді співачка.
- До цього російські ЗМІ повідомили, що у МакЅим відмовляє одне легке - її поки що не знімають з апарату штучної вентиляції, крім того, коронавірус дав "побочки" на інші системи органів.
- У МакЅим виявили запалення мозку і нирок, після того, як вона перехворіла на коронавірус.
- Незадовго до цього у неї почалося запалення інших органів, і російські ЗМІ почали поширювати чутки про сепсис, які не підтвердилися.
- До цього лікарі ввели МакЅим в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Однак через 10 днів лікування стан МакЅим погіршився. Її легені були ураженні на більш ніж 80%.
- Максим була госпіталізована в середина червня, коли у неї була температура 40, сильний кашель, слабкість і 40% ураження легенів. Тести на COVID - 19 були негативними.
- Незабаром після неї в лікарню з коронавірусом потрапила і її помічниця.
Автор: Олександр Галаджій