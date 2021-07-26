МакЅим прийшла до тями в ясному розумі і розмовляє

МакЅим / instagram.com/sokllovamargarita/

Співачка МакЅим прийшла до тями. Вона розмовляє знаками і знаходиться в ясній свідомості.

Як повідомляє телегрма-канал Mash, медики зняли навантаження седативних препаратів і вивели Марину Максимову з медикаментозного сну - щоб пересвідчитися, що вона зможе дихати самостійно. Співачка вступає в діалог (жестами), свідомість її ясна.

"МакЅим в змозі зробити вдих, але, щоб дихання залишалося рівним, її перевели на ВІВЛ (допоміжна вентиляція легенів, та ж ШВЛ з іншими настройками). Її стан як і раніше стабільно важкий, але лікарі не втрачають надії, що незабаром вона зможе дихати самостійно", - йдеться в повідомленні.

Співачка МакЅим прийшла до тями - що відомо про її лікування