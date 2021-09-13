МакЅим зізналася, що двічі переживала зупинку серця

Співачка Максим розповіла, що пережила дві смерті / instagram.com/maksimartist/

Відомий російська співачка МакЅим зізналася в тому, що пережила зупинку серця. Лікарі підключили до неї апарат ЕКМО, який замінює роботу серця. За словами зірки, якби його не було, лікарям не вдалося б врятувати їй життя.

Крім того, як розповіла дівчина розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак, вона усвідомлювала той факт, що близька до смерті. При цьому вона зберігала спокій. А коли вперше після коми побачила за вікном дерева - розплакалася.

"Я відчуваю якийсь приголомшливий спокій. І не можу не згадати той момент, коли я ще не могла ходити, мене підвезли в кріслі до відкритого вікна. Мені сказали: "Приготуйся, емоції будуть такі самі, як у всіх, хто вперше встав із ліжка з твого становища". І, дійсно, я це відчула, я просто дивилася на дерева, і у мене текли сльози", - сказала МакЅим.

З 14 червня співачка МакЅим захворіла на коронавірус, але лікувалася вдома. Коли їй різко стало зле, її госпіталізували.

Через кілька днів за МакЅим в лікарню з коронавірусом потрапила і її концертний директор.

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Журналістам повідомили, що МакЅим перевели в штучну кому і на апарат ШВЛ-їй стало гірше. Пішли чутки про те, що одна легеня МакЅим повністю уражена.

Лікар, якому показали результати обстеження МакЅим повідомив, що у МакЅим вражені мозок, нирки і легке.

Однак, вже 9 серпня МакЅим вийшла з коми, і з'явилася перша інформація про її стан.

МакЅим виписалася з лікарні 13 серпня - через два місяці після госпіталізації, і майже весь час вона провела в штучній комі.

Волонтер відкрив правду про хворобу і кому співачки МакЅим. Співачка почала реабілітацію.